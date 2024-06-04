73歲母住家頂樓身亡 台男星疑酒精中毒「爛醉無法溝通」

唐治平之前出席金馬奇幻影展閉幕片「良辰吉時」首映。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣藝人唐治平近日被爆73歲母親在住家頂樓身亡，警方找上門發現他疑似酒精中毒，爛醉到無法溝通，渾然不知母親去向整整2天，在警方通知才知母親已輕生離世。唐治平近年來演藝事業不順，先前曾簽與民視鳳凰藝能，不過2年前已離開經紀公司。

據「壹蘋新聞網」報導，唐治平73歲母親昨（3日）下午被發現在住家頂樓身亡，警方獲報到現場經調閱監視器發現唐母是於上周六（1日）凌晨1時許，獨自從住家搭電梯到頂樓，直到昨下午住戶上樓曬衣服時才發現，警方通知唐治平時，他渾身酒氣，對母親離家2天竟沒什麼反應。

45歲唐治平昔日憑「白色巨塔」、「花樣少年少女」走紅，外型俊帥、演技精湛，還曾入圍 過金鐘獎男主角，但近10來他演藝事業發展不順，期間跑到大陸拍戲，但成效不好，隨後回台轉戰本土劇，但作品銳減，一度消失演藝圈，還多次被爆瘦成紙片人、負債百萬。

過去有媒體報導，這些年唐治平與母親同住一間租屋，每月租金 1.7萬元，還有3萬元卡費，但多年來工作零星，甚至有3、4年沒拍戲，生活完全入不敷出，據說只能到處和親友借錢，事業發展不順遂，是否導致母離世憾事，目前還有待釐清。