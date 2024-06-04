大陸拚復出 范瑋琪開唱喊好像回到家

范瑋琪近日在大陸開唱，引發網友熱議。 (取材自微博)

歌手范瑋琪 先前因為連續失言、和網友筆戰等風波，導致她成為眾矢之的，暫別演藝圈逾2年，2022年才慢慢復出，不料後來又遇陳建州 (黑人)#me too風波致演唱會取消、至親去世，近來才又再次復出。6月初傳出她在大陸開唱，在舞台中說「好像回到家的感覺」，引發大陸網友熱議。

范瑋琪日前參加大陸南通「夢之藍夢想音樂盛典」，舞台上唱「最初的夢想」、「到不了」等九首歌曲，在台上激動說：「感覺好像回到家，5年沒有回來唱歌，你們給了我好大的勇氣，真的謝謝你們沒有忘記范范。」說完台下觀眾歡呼聲不斷。

隨後「范瑋琪正式復出」登上微博 熱搜，網友紛紛讚她唱功，「唱功比一直在商演的那個好太多」、「范范狀態滿分，唱功比幾年前還好」、「狀態真的好，不管是人還是嗓音」；還有網友替她抱不平，「覺得張韶涵粉絲黑她黑得有點過了」、「這幾年我女神太不容易，被網暴這麼久，心疼」。

不過，有網友又提到陳建州捲 #MeToo風波，酸說「沒發統一就不歡迎來內地唷」、「微博轉發了嗎」、「先確認下是不是台獨，不然不要想著隨便撈錢」、「她老公被人指控性騷擾，她也是個死綠茶」、「她老公在台灣發生這種事，大陸還讓她來唱歌，真不懂怎麼想的」。