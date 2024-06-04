我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

大陸拚復出 范瑋琪開唱喊好像回到家

娛樂新聞組╱綜合報導
范瑋琪近日在大陸開唱，引發網友熱議。 (取材自微博)
范瑋琪近日在大陸開唱，引發網友熱議。 (取材自微博)

歌手范瑋琪先前因為連續失言、和網友筆戰等風波，導致她成為眾矢之的，暫別演藝圈逾2年，2022年才慢慢復出，不料後來又遇陳建州(黑人)#me too風波致演唱會取消、至親去世，近來才又再次復出。6月初傳出她在大陸開唱，在舞台中說「好像回到家的感覺」，引發大陸網友熱議。

范瑋琪日前參加大陸南通「夢之藍夢想音樂盛典」，舞台上唱「最初的夢想」、「到不了」等九首歌曲，在台上激動說：「感覺好像回到家，5年沒有回來唱歌，你們給了我好大的勇氣，真的謝謝你們沒有忘記范范。」說完台下觀眾歡呼聲不斷。

隨後「范瑋琪正式復出」登上微博熱搜，網友紛紛讚她唱功，「唱功比一直在商演的那個好太多」、「范范狀態滿分，唱功比幾年前還好」、「狀態真的好，不管是人還是嗓音」；還有網友替她抱不平，「覺得張韶涵粉絲黑她黑得有點過了」、「這幾年我女神太不容易，被網暴這麼久，心疼」。

不過，有網友又提到陳建州捲 #MeToo風波，酸說「沒發統一就不歡迎來內地唷」、「微博轉發了嗎」、「先確認下是不是台獨，不然不要想著隨便撈錢」、「她老公被人指控性騷擾，她也是個死綠茶」、「她老公在台灣發生這種事，大陸還讓她來唱歌，真不懂怎麼想的」。

范瑋琪 陳建州 微博

上一則

3寶媽昆凌 生第一胎時莫名狂流淚

下一則

周星馳出品微短劇「金豬玉葉」 藏上百星爺彩蛋

延伸閱讀

「收回ECFA優惠非懲罰」陸官媒反應克制

「收回ECFA優惠非懲罰」陸官媒反應克制
機械業大陸市占恐流失 「要有過寒冬準備」

機械業大陸市占恐流失 「要有過寒冬準備」
中國環台軍演 外媒直擊台灣社會馬照跑舞照跳

中國環台軍演 外媒直擊台灣社會馬照跑舞照跳
張韶涵腸胃炎登台 竟被惡意造謠「邊拉邊唱」

張韶涵腸胃炎登台 竟被惡意造謠「邊拉邊唱」

熱門新聞

「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

2024-05-28 01:25
霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

2024-05-27 02:30
蜜辛堅稱自己是「性工作者」，讓父母難堪。圖／摘自IG

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

2024-06-02 15:34
艾瑪史東被迫陷入有點尷尬的處境，小心不得罪任何一方。（歐新社資料照片）

變泰勒絲和前男友夾心餅乾…艾瑪史東左右為難

2024-05-28 08:57
卜學亮現在變身明星村長。圖／好看娛樂提供

謹遵張小燕身教沒走歪 卜學亮嘆：我真的很幸運

2024-05-27 10:56
王楚然見到粉絲們，先是微笑手比半心。(取材自微博)

王楚然「假笑後秒臭臉」挨轟 隔天「全程假笑」 網友這麼說…

2024-05-29 21:32

超人氣

更多 >
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標