戲說從頭／「都市懼集」獨居好恐怖 3女星嚇到崩潰

「都市懼集」中李沐飾演的獨居女子，每天半夜都會聽到樓上傳來聲響。(圖／CATCHPLAY+提供)

集結多位金馬、金鐘卡司的話題台劇 「都市懼集」，描繪都市日常潛藏恐懼的樣貌與人性陰暗。女星邵雨薇、百白與李沐分別詮釋「獨居女子的恐懼」，嚇到差點崩潰的邵雨薇說：「家裡除了你自己沒別人，但卻發生了讓人打從心裡毛起來的驚悚，如果這在現實生活中發生，保證不敢再獨居。」

邵雨薇在「都市懼集」中的「公寓」單元飾演獨自在外租屋的上班族，突然察覺毛骨悚然的狀況，發生的當下她毫無招架能力。邵雨薇坦言雖然是簡單的幾場戲，「可是這個恐怖是慢慢堆疊上去」，尤其拍攝過程擔心稍微一鬆懈，害怕的感覺就會消失，「但又不能太用力地持續在害怕狀態，因此會有一種隨時隨地在監督自己的感覺」。

金鐘獎潛力新人李沐，同樣飾演一位獨居上班族，每天半夜樓上都傳來噪音，令他長期失眠 快崩潰，好聲好氣請鄰居停止，鄰居卻置之不理，某日半夜，樓上再度傳來叩叩聲響，她受不了衝上樓，推開鄰居半掩大門，看到的卻是讓她不敢置信的一幕，李沐說：「半夜不間斷的噪音真的會讓人理智斷線，如果這件事發生在現實生活中，我一定毫不猶豫搬家。」