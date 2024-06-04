3寶媽昆凌 生第一胎時莫名狂流淚

昆凌不到30歲已是3寶媽。(圖／ELLE雜誌提供)

台灣女星昆凌與周杰倫 結婚九年，育有一子二女，近日她登上時尚雜誌封面，暢聊媽媽經，透露生第一胎前一天很緊張，第一眼看到寶寶時，內心只覺得「好黏」，因為身上還有麻醉未退，有點神智不清，還莫名狂流淚。

身為「天王嫂」，昆凌自認屬於「當下型」，對人生一直無長遠規畫，「我比較衝，不喜歡等待，當下想要什麼就努力去做，然後很快就會有Yes跟No，如果有一次No，那趕快換一條路再走，如果是Yes，那就keep going」。

昆凌透露小時候幻想長大後去好萊塢 拍電影，沒想到2018年就和巨石強森 (Dwayne Johnson)合作電影「摩天大樓」(Skyscraper)；也想過30歲前要生小孩，沒想到30歲不到就已是3寶媽。

當上3寶媽後，昆凌最高紀錄是兩手各抱1個，後面再背1個，加總超過40公斤。「我把自己的需求擺比較後面，因為我告訴自己，等孩子們都長大了，多的是自己的時間。」昆凌補充說，每天與小孩的相處都是感性跟理性的拉扯，「理性跟我說，我應該要叫大家（小孩）都給我安靜！可是感性又會覺得他們需要妳。」

昆凌透露，家裡要嘛極度安靜，要嘛就是縈繞鋼琴聲，「我們家有個藝術家的耳朵，他不喜歡太吵雜的聲音。」她說孩子最近在學雙簧管，興沖沖分享她與小孩的「鬧鐘」，是一曲Remix版「The Christmas Song」，有著小喇叭的悠揚前奏，睡前再加一曲費玉清的「晚安曲」，從小就有鐵的紀律。

談到前陣子帶孩子們去了趟芬蘭羅瓦涅米，「那裡有個聖誕老人村，真的會讓小孩相信聖誕老公公的存在，因為有一個乖寶寶名單，乖寶寶會有小禮物。想要趁他們還相信聖誕老公公，抓住這個尾巴。」女兒還會相信？她回說：「不行，小孩子要相信願望。」