F.I.R.互告徹底鬧翻 詹雯婷反擊揭內幕

F.I.R.飛兒樂團黃漢青(左起)、詹雯婷、陳建寧如今各奔東西。（本報資料照片）

F.I.R.飛兒樂團徹底鬧翻，前主唱Faye（詹雯婷）和陳建寧互告，如今阿沁（黃漢青）也加入戰局，突透過社群表示提告到底，對此詹雯婷所屬亞神音樂也作出回應。

Faye（詹雯婷）提告陳建寧偽造文書，在華研國際的履約保證書文件上偽簽她的姓名，但最後調查比對確實為Faye親簽，於是陳建寧方面反提告Faye誣告罪起訴，5月28日開庭時，阿沁還出庭當證人。

阿沁今深夜在社群發文提到自己創作20年，第一次遇到這種抄襲與剽竊。指出Faye個人專輯中「蒼穹」這首歌，當時是三人共同創作，但歌曲發行卻沒有署名他們，「從Tipline分、作曲手法、轉調方式、吉他和弦，任何人都聽得出來是阿沁的標準手法。共創是co-writing是MUST多年提倡的優良寫歌模式。更何況一開始我帶來歌曲就已經完成90%，你們哼一哼我都願意分享版權與署名權，一直以來不是這樣嗎？」

阿沁又說已經提醒對方2年，自己不用分版稅，只需要一個道歉及加上署名，但最後沒有得到想要的結果，氣憤的表示「你偷嬰兒還給它冠上自己的姓，是我人生中的恥辱，抱歉真的無法再忍，我賠上一切都要把你告到底」，接著更扯出Faye之前約他出來談事情，卻偷偷錄下當時的對話，「原來你都是演戲，希望我（上）法庭為你做證」。

阿沁更透露「你跟建寧鬧了經紀約這麼多年，你們自己開心不關我事。但，雖然我一直無辜被你們扯下水。可我依然，從未沒有禁止你在節目、商演、音樂節演唱我寫的作品『月牙灣』、『眷戀』、『你的微笑』等一堆歌，我做到這樣還不夠嗎」。

對此，詹雯婷所屬亞神音樂透過律師表示：「有關『蒼穹』（曲）的創作爭議民事訴訟案件，經智慧財產及商業法院判決，駁回陳建寧、黃漢青的訴訟。陳建寧等人就該案件有提起上訴，將於今年6月中宣判。本於尊重司法，不於二審判決前發表意見評述陳建寧、黃漢青主張及行為。兩人既然已提起上訴，也請尊重司法，不要另外訴諸媒體形成全民公審之輿論壓力。」