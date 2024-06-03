孫安佐露面 與狄鶯和解 嗆爸孫鵬別偷雞摸狗

孫安佐面對大批媒體，回應爭議。（記者沈昱嘉／攝影）

孫鵬、狄鶯獨生子孫安佐 日前被爆4月赴泰國 旅遊時疑似呼麻、私闖民宅被逮，新聞曝光後，連日來引發不少爭議，孫安佐出面受訪，對於狄鶯對媒體的發言，他聲稱事後已和媽媽和解，但對於爸爸孫鵬給他符水一事，他無法諒解，至今也沒聯絡，更直接嗆爸「別做偷雞摸狗的事」，對此，孫鵬也做出回應。

24歲孫安佐向來做自己，之前狄鶯透露他在泰國被下蠱像中邪，孫安佐在直播中澄清「邪」已破解，隨後現身受訪也提到已和媽媽和解，不過說到目前與爸爸的互動，他卻隔空開嗆：「拜託不要偷雞摸狗幹這種事情，你有種好歹直接跟我說嘛。」但也承認畢竟是血緣至親，父子無法真的撕破臉。

孫鵬目前正拍攝大愛新戲，對於兒子的發言，他回應：「不好意思家務事占用大家時間，由於我現在正在拍攝工作中，請給我們一點時間和空間處理，之後會再跟各位說明，謝謝大家關心。」

狄鶯先前對媒體聲稱兒子有脫序行為，因孫安佐與前女友阿乃分手所致，孫安佐強調所有的一切自己是當事人，理應由當事人說明，他反駁媽媽所言「突然搬走、幫前女友洗內褲5年」：「都是假的」，更護舊愛：「一點問題都沒有，她會打招呼，我媽也從來沒幫過她洗過內褲」，更包括去泰國也非前女友決定，「再有人說是她替我做決定，試試看，哪一家我都告。」

孫安佐更表明去泰國一事，並非單純旅遊，而是為自媒體拍片，他也還原在泰遭遇的恐怖經歷，形容是「黑幕」，稱在泰國被送進兩家醫院，其中一家有警察和巫醫們聯手將他綁在床上，對他施打不明藥劑、氣體，一旁隔著布廉有一名老人，「做一種類似像能量轉換的事」，孫安佐說，之後有機會再聊關於「泰國奇妙異世界轉生」故事。