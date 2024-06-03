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五月天連唱10場落幕 阿信疑操勞過度

記者林士傑／綜合報導
五月天8度空降北京鳥巢，登上連辦10場演唱會的第一人。（取材自臉書）
五月天8度空降北京鳥巢，登上連辦10場演唱會的第一人。（取材自臉書）

五月天上月8度空降大陸北京鳥巢，連續10場的「回到那一天」25周年演唱會前晚落幕，主唱阿信疑似操勞過度，再度被觀眾目擊背對眾人走至角落，從口袋中拿出物品朝著嘴裡噴藥，衝擊性的畫面讓粉絲很是心疼。

他們風光寫下里程碑，跟100萬名觀眾以10場演出創下鳥巢有史以來的最多場次紀錄，期間因阿信震撼發言掀起兩岸網友論戰，讓他一度停止更新社群動態。前晚是別具意義的最終場，阿信聊到專輯進度從起初的1年1張、2年1張，到現在2024年，距離上張專輯「自傳」時隔8年，好像應該好好做新專輯了，「25周年演唱會之後，五月天會進入一個休息、沉澱的階段」。

他說五月天的志願是像披頭四一樣完成10張專輯，可是當第10張專輯完成的時候，會發生什麼事自己也不知道，全場瞬間一陣哀號，甚至有網友在小紅書發文稱五月天將休息2年準備專輯。

唱到「憨人」一曲，阿信有感而發說五月天跟多數觀眾一樣沒有背景、天分，也沒有太多才華可以揮霍，這一路走來面對的遭遇，相信每位觀眾都有類似經驗，「被質疑、被否定，但是我想今天我們不需要再多說1句證明的話，10場鳥巢，我們抵達終點了」。阿信說輝煌成就並非五月天獨立完成，「因為沒有你們，我們就不是」，全場接喊「五月天」，氣氛感人。

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