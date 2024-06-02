「我們中國人」風波後 五月天阿信拋震撼彈「進入休息階段」

五月天8度空降北京鳥巢，風光榮登連辦10場演唱會的第一人。(取材自臉書)

五月天上月底8度空降中國北京鳥巢，連續10場的「回到那一天」25周年演唱會1日晚落幕，或許是操勞過度，主唱阿信再度被觀眾目擊轉身走到角落，從口袋中拿出物品朝著嘴裡噴藥，衝擊性畫面曝光讓粉絲很是心疼。

他們風光寫下全新里程碑，跟60萬名觀眾以10場演出創下鳥巢有史以來的演唱會紀錄，然而期間因阿信「我們中國人」震撼發言掀起兩岸網友論戰，讓他一度停止更新社群動態。昨晚迎來別具意義的最終場，阿信提到專輯進度從起初的1年1張、2年1張，到現在2024年，距離2016年上張專輯「自傳」已經過了8年，他說：「是不是應該好好回去做新專輯了？25周年演唱會之後，五月天會進入一個休息、沉澱的階段。」

他談到畢竟團員年紀也老大不小了，「我們五個人的志願就是像披頭四一樣完成10張專輯，可是當第十張專輯完成的時候，會發生什麼我也不知道」，全場瞬間發出哀號，甚至傳出五月天將休息2年專心準備專輯。