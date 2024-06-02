我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

金山知名天體主義者 徵求健美女執行長掌理裸體書店

「我們中國人」風波後 五月天阿信拋震撼彈「進入休息階段」

記者林士傑／即時報導
五月天8度空降北京鳥巢，風光榮登連辦10場演唱會的第一人。(取材自臉書)
五月天8度空降北京鳥巢，風光榮登連辦10場演唱會的第一人。(取材自臉書)

五月天上月底8度空降中國北京鳥巢，連續10場的「回到那一天」25周年演唱會1日晚落幕，或許是操勞過度，主唱阿信再度被觀眾目擊轉身走到角落，從口袋中拿出物品朝著嘴裡噴藥，衝擊性畫面曝光讓粉絲很是心疼。

他們風光寫下全新里程碑，跟60萬名觀眾以10場演出創下鳥巢有史以來的演唱會紀錄，然而期間因阿信「我們中國人」震撼發言掀起兩岸網友論戰，讓他一度停止更新社群動態。昨晚迎來別具意義的最終場，阿信提到專輯進度從起初的1年1張、2年1張，到現在2024年，距離2016年上張專輯「自傳」已經過了8年，他說：「是不是應該好好回去做新專輯了？25周年演唱會之後，五月天會進入一個休息、沉澱的階段。」

他談到畢竟團員年紀也老大不小了，「我們五個人的志願就是像披頭四一樣完成10張專輯，可是當第十張專輯完成的時候，會發生什麼我也不知道」，全場瞬間發出哀號，甚至傳出五月天將休息2年專心準備專輯。

而當唱到「憨人」時，阿信有感而發說：「我們是來自很普通的家庭，5個很普通的小孩，和你們大多數的人一樣，我們沒有背景、沒有天分，也沒有太多的才華可以去揮霍。」他提到五月天這一路面對的遭遇，相信台下每位觀眾可能都有類似經驗，「被質疑、被否定，但是我想今天我們不需要再多說一句證明的話，10場鳥巢，我們抵達終點了，但是這一切，不是怪獸、石頭、瑪莎、冠佑就可以做到的，因為沒有你們，我們就不是」，全場接喊「五月天」，氣氛感人。

五月天阿信被觀眾目擊背對全場噴藥。(取材自小紅書)
五月天阿信被觀眾目擊背對全場噴藥。(取材自小紅書)

上一則

「貓王」情變？奧斯汀巴特勒被傳將與辛蒂克勞馥女兒分手

延伸閱讀

五月天阿信 捐台幣上億助台灣高雄、花蓮、宜蘭

五月天阿信 捐台幣上億助台灣高雄、花蓮、宜蘭
五月天石頭才說迷失自我 阿信再發聲

五月天石頭才說迷失自我 阿信再發聲
五月天石頭才說迷失自我 阿信最新發聲曝光

五月天石頭才說迷失自我 阿信最新發聲曝光
五月天阿信脫口「我們中國人」陸網嗨翻 台五迷心碎

五月天阿信脫口「我們中國人」陸網嗨翻 台五迷心碎

熱門新聞

「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

2024-05-28 01:25
霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

2024-05-27 02:30
湯姆克魯斯被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

2024-05-26 10:53
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

2024-05-25 07:00
五月天正在鳥巢舉辦演唱會。圖／相信音樂提供

五月天石頭才說迷失自我 阿信最新發聲曝光

2024-05-25 16:14
賀軍翔出席「不夠善良的我們」星光首映媒體活動。記者李政龍/攝影

賀軍翔疑非禮酒店女子登熱搜 網友疑：這顏值需要嗎？

2024-05-24 15:11

超人氣

更多 >
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
中國留學生航拍軍事設施 司法部罕見以二戰法律控6罪名

中國留學生航拍軍事設施 司法部罕見以二戰法律控6罪名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手