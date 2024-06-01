吳慷仁新片扮「海王」 吃女星腳趾「情色又好看」

吳慷仁（左）與劉主平在「破浪男女」有不少親熱場面。(圖／台北双喜電影提供)

金馬影帝吳慷仁在6月底要上映的電影「破浪男女」演技又大突破，扮演「海王」的他，伸舌挑逗、情話把妹、鹹濕告白、甚至涉嫌引誘少女樣樣來，更有又吃又舔女演員腳趾的驚人場面。導演楊雅喆忍不住稱讚：「其實吃腳對演員來說比接吻困難，但吳慷仁突破了。能把腳吃的這麼情色又好看，也只有吳慷仁演得出來，絕對是台灣演藝圈最會演吃腳趾戲的男演員！」

「破浪男女」是楊雅喆繼獲得金馬獎最佳劇情片的「血觀音」後最新電影作品，為了能夠深度談「性」，把自己對性的觀察和創作能量，都放進片中。幾位主角各有各的煩惱、怕掃「性」，像是會夢遺的女警小綠（劉主平飾）和閨密白Q（梁湘華飾）常分享約砲經驗，但這次遇到有才又會撩的「單親霸」（吳慷仁飾）讓小綠有點暈…。而白Ｑ正進行一段說不說口的「付費約會」，對象是個穿膠衣蒙面的「外送屌Uberdick」（柯煒林飾）。四個藏在假面具下的人，每人都有各自最深的祕密。在痛快的無涯慾海裡，誰能順利上岸？

片子另一大噱頭，是運用杜比全景聲（DolbyAtmos）的超高規格製作，透過聲音的極致表現讓觀眾聲歷其境感受劇情的「高潮」迭起，演員們也都大爆發。因為有金馬影帝參與演出，大家都拚了，劉主平自己做了很多功課還在家偷練很久；梁湘華則是把自己個人的生命故事，拿出來和表演交換，和uberdick演出情慾糾纏的戲，都是真實的傷痛。柯煒林因為「濁水漂流」的演出成為同志 天菜，這次「破浪男女」依舊有可愛的一面，但演出uberdick「外送屌」這神祕角色，更將讓觀眾留下深刻印象。