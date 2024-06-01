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王陽明、蔡詩芸同場不同台 絕無「心結」

記者陳建嘉／綜合報導
王陽明(左)、蔡詩芸出席「絕地戰警：生死與共」記者會。(記者吳致碩／攝影)
王陽明(左)、蔡詩芸出席「絕地戰警：生死與共」記者會。(記者吳致碩／攝影)

台灣藝人王陽明、蔡詩芸日前聯袂出席「絕地戰警：生死與共」(Bad Boys: Ride or Die)首映會，不過兩人僅在台下有說有笑，並未一起同台。王陽明強調絕無「心結」，請大家別多想，是片商的安排，「她是歌手負責表演，我負責面對問題（訪問）」。他並笑說，她還要趕回家照顧小孩，「現在保母很難找啊！」

王陽明先前成為台灣代表，前往洛杉磯威爾史密斯(Will Smith)、馬汀勞倫斯(Martin Lawrence)相見歡。如今再聊起此事，他坦言一直是這系列粉絲，也自認像他們一樣都是「壞男孩bad boy」，更強調「男人不壞，女人不愛」。

只是曾經年少輕狂，他現在當爸之後也完全改變，「以前會做一些不好的事情，像是打架啊，畢竟為了兄弟，男人要硬一點」。但他說，現在已經年長，又是公眾人物，自然要愛惜自己的羽毛。

電影男主角威爾史密斯在奧斯卡發生掌摑事件，王陽明被問及此事時，則暖心說：「我覺得他一定是心裡面某一面大家不懂或不知道的，或是他經歷了什麼，說實在我也不知道，不然會有這麼大的動作。」他並強調與對方互動時也沒聊到這一塊，「畢竟大家都是演藝人員，不用說太多」。

不過王陽明強調，如果有人讓他自己家人不舒服，他絕對硬起來反擊，「我會讓對方很難下台」，但微笑補充「我才不會說我想幹嘛」。

威爾史密斯 奧斯卡 洛杉磯

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