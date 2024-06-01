時隔33年… 艾偉合體王淑娟 頭髮全白認不出

王淑娟(左)和艾偉時隔33年再度合作。(圖／大愛台提供)

台灣電視劇「生命的麥田」日前在台東開鏡，由許久沒有出現在螢光幕前的艾偉與苦情天后王淑娟主演，兩人在風靡一時的「花系列」之「菟絲戀」劇中是驚世夫妻，相隔33年後，在劇中再次合體，詮釋的是一對「傳愛夫妻」。

艾偉第一眼看到王淑娟覺得，「天哪！我嚇一跳，好像都沒怎變老嘛！」還是跟以前一樣很熱心，讀本的時候滿桌子都是吃的，「在我們業內是非常著名的雜貨鋪老闆娘」。

艾偉接拍該劇感覺，「真的既興奮、期待、還有一些緊張」，因為很久沒在台灣演戲，有種陌生的感覺，加上是非專項的台語演出，劇本做滿了各種只有自己看得懂的「艾偉密碼」筆記。艾偉還「規定」，距離他三公尺內，只能跟他用台語溝通，要打造一個全台語環境。

艾偉在「生命的麥田」飾演「余師兄」，覺得個性上兩人都是外冷內熱型，熟了就會變頑皮，不熟以為會很難相處。艾偉說，自己從沒演過這樣的角色，最大的挑戰就是「情感要拿捏的很好」。

王淑娟覺得，跟艾偉兩人這麼多年來經歷過很多人生的歷練，會跟當年「花系列」的演法大不同。尤其一般民眾無法想像的良善、大愛與平等，真的是有一群平凡的人持續不間斷地落實，藉由該劇的演出，能讓觀眾更容易了解。