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張學友在台開唱 63歲劈腿證明不怕老

記者梅衍儂／綜合報導
張學友唱完「想劈酒」，他驕傲喊出：「這首歌，是我寫的！」(圖／JDS提供)
張學友唱完「想劈酒」，他驕傲喊出：「這首歌，是我寫的！」(圖／JDS提供)

「請大家不要擔心，我不怕老。」歌神張學友知道大家害怕什麼。相隔六年的台灣演唱會，他一直在報平安，說他還可以，沒有太大的改變，身形還能穿進十多年前的牛仔褲；說他年紀大了，很多東西捨不得丟了；說他身體狀況還行，還當場劈腿證明所言不假，至於「樣子嘛，從前就故意把頭髮染白一點讓自己成熟一點，現在巴不得都染黑，讓自己看起來年輕一點」。

六年太久了，張學友自己都說。上回「經典」4面台演唱會一共開了233場，這次「60+」3面台看似省力些。事實上，台北已是第136場，喜歡跟自己較勁的張學友，這次準備突破紀錄。如果歌迷是老闆，他絕對是模範勞工，這個地位和年紀，已經不是賺錢的問題，而是想要挑戰自己。

這是一場完全不灌水的演唱會，63歲的張學友性感張力十足，連續粵語快歌扭臀擺胯，足足唱了54分鐘、12首歌才開口講話；和舞台劇歌劇、52人交響樂團、20人芭蕾舞團伴舞融合，轉頭再飆個招牌海豚音，告訴觀眾什麼是專業。連以為一顆燈壞了都讓他緊張不已，做了搞怪表情，發現是誤會才吐了口氣：「喔，沒有，嚇死我！」

歌神畢竟是歌神，經典的歌在上一輪「經典」都唱過了，這次「60+」是歌神的人生體悟。他說過不喜歡停留在原地不動，所以60+的演唱會還有2首新歌創作。在「又十年」的舞台影像中，張學友從稚嫩、青春的臉龐，一路增添歲月的痕跡，以為人生一路上是加法和收穫，後來才知道減法和失去才是最後歸途。

到了隨心所欲的年紀，他調侃自己說：「我不是周杰倫，我唱歌唱了40年，才寫了11首歌，可是物以罕（稀）為貴。」所以唱完「想劈酒」，他驕傲喊出：「這首歌，是我寫的！」他承諾下次能早一點回來，不用等到70+，「可是，我真的覺得我70+是可以的」。

張學友整場又唱又跳，歌聲穩如泰山。(圖／JDS提供)
張學友整場又唱又跳，歌聲穩如泰山。(圖／JDS提供)

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