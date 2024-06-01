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孫安佐回台直播認壓力大：太累了 一堆人把我當瘋子

記者楊起鳳／即時報導
孫安佐一周前直播透露心情很不好很累還被人當瘋子。(摘自Instagram)
孫安佐一周前直播透露心情很不好很累還被人當瘋子。(摘自Instagram)

狄鶯與孫鵬的獨生子孫安佐二度爆發被逮，係因他為感情因素在泰國呼麻後精神錯亂送進精神病院，還因私闖民宅脫褲露下體閒晃，登上泰國媒體。狄鶯5月初赴泰國將兒子接回，並透露兒子失控是因遭人下蠱。但日前孫安佐在Instagram上開了直播，看得出非常疲憊，心情顯然也不佳。

孫安佐回台後悄悄在5月24日開了直播，當時直播僅10人觀看，但他又說英文又說日文，語言轉換自如，表示：「我他媽累壞了」，坦言「我每天都要工作、每天都要睡覺，還一堆人把我當瘋子」。他說自己還要顧家人、要顧社群媒體，有時候表現得和一般人不一樣，「所以拜託可以體諒我一下嗎？想想看我的立場好嗎？」

孫安佐說自己遇到一些鳥事情，「說不定我做這些事情都是為了體驗，最好的人生我體驗過了，最爛的環境我也體驗過了，就不用說我在泰國遇到多少鳥事情，真的太恐怖了，你們絕對沒辦法承受。我什麼都體驗過了，所以還有什麼是我會怕的嗎？每個人都在跟我說錢錢錢錢錢！God damn！我家裡很有錢餒，我需要這麼拚命嗎？不用啊，但你們一直講就會讓我想，OK我不靠家裡我也可以賺很多錢，結果我就把自己搞得超累的。」他說一堆人想跟他比，但他不想永遠跟人爭第一，很累！

最後他希望大家給他時間休息。也說道父母在他太像小孩時都很擔心他，但他一成熟，爸媽又會嚇到，所以一直在尋找平衡當中。

不過孫安佐似乎對父母行為不以為然，認為他們將責任怪在前女友身上有病，之後他又再限動二度發文：「吃退燒藥，副作用嗜睡、頭暈。吃消炎藥，副作用腹瀉、食慾不良。打疫苗，誘發癌症，誘發血栓，誘發心肌炎，誘發心梗，誘發憂鬱症、躁鬱症、精神障礙，誘發幻聽、幻覺、幻視，誘發帶狀疱疹，誘發紅斑性狼瘡，誘發乳癌、肝癌、肺癌、子宮頸癌、血癌，荒謬。荒謬的不只是醫生專家，更荒謬的是不去思考的受眾。」語句中滿滿的憤世嫉俗。之後更再度PO出亮槍的照片，看得出來身心狀況不佳。

孫安佐深夜開直播表示一堆人想跟他比好累。(摘自Instagram)
孫安佐深夜開直播表示一堆人想跟他比好累。(摘自Instagram)

泰國 癌症 社群媒體

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