孫安佐回台直播認壓力大：太累了 一堆人把我當瘋子

孫安佐一周前直播透露心情很不好很累還被人當瘋子。(摘自Instagram)

狄鶯與孫鵬的獨生子孫安佐二度爆發被逮，係因他為感情因素在泰國 呼麻後精神錯亂送進精神病院，還因私闖民宅脫褲露下體閒晃，登上泰國媒體。狄鶯5月初赴泰國將兒子接回，並透露兒子失控是因遭人下蠱。但日前孫安佐在Instagram上開了直播，看得出非常疲憊，心情顯然也不佳。

孫安佐回台後悄悄在5月24日開了直播，當時直播僅10人觀看，但他又說英文又說日文，語言轉換自如，表示：「我他媽累壞了」，坦言「我每天都要工作、每天都要睡覺，還一堆人把我當瘋子」。他說自己還要顧家人、要顧社群媒體 ，有時候表現得和一般人不一樣，「所以拜託可以體諒我一下嗎？想想看我的立場好嗎？」

孫安佐說自己遇到一些鳥事情，「說不定我做這些事情都是為了體驗，最好的人生我體驗過了，最爛的環境我也體驗過了，就不用說我在泰國遇到多少鳥事情，真的太恐怖了，你們絕對沒辦法承受。我什麼都體驗過了，所以還有什麼是我會怕的嗎？每個人都在跟我說錢錢錢錢錢！God damn！我家裡很有錢餒，我需要這麼拚命嗎？不用啊，但你們一直講就會讓我想，OK我不靠家裡我也可以賺很多錢，結果我就把自己搞得超累的。」他說一堆人想跟他比，但他不想永遠跟人爭第一，很累！

最後他希望大家給他時間休息。也說道父母在他太像小孩時都很擔心他，但他一成熟，爸媽又會嚇到，所以一直在尋找平衡當中。