戲說從頭／藤岡靛空降「被害者2」 緊咬張孝全鬥智

「誰是被害者：第2季」，藤岡靛(右)控張孝全是命案嫌疑人，展開「雙雄對決」。（圖／Netflix提供）

張孝全主演、懸疑推理影集「誰是被害者」即將推出第二季，近日釋出首季回顧影片，引領觀眾重溫「誰是被害者宇宙」。劇中扮演患有亞斯伯格症的天才鑑識官「方毅任」的張孝全，在第二季中遭飾演檢察官的藤岡靛指控為命案最大嫌疑人，故事開始就形成「雙雄對決」。

這是張孝全、藤岡靛首次合作，說起共通點，張孝全透露，2人都喜歡泰拳，彼此相識已久，只是當時交情不深，藉著這次拍攝才變得更熟。

他讚藤岡靛工作態度認真，身為日本 人，即使曾在台灣發展、中文流利，但碰到艱深的法律用語，藤岡靛依然堅持全程使用中文，令他印象深刻的是藤岡靛自我要求高，有場對手戲，導演已經喊卡，張孝全也覺得狀態好，但藤岡靛為完美呈現，堅持再來一次。

藤岡靛久未來台拍戲，為了「誰是被害者2」，特別花很長時間上台詞課程，除了每天苦練，也利用劇組休假時間向中文老師學習、調整發音，而詮釋「檢察官」角色，他更實際拜訪現實生活中的檢察官，不僅親身感受現場工作環境，也特別針對劇情內容研究，有次還遇到負責指導的檢察官突然接到一通緊急電話，當下對方即透過指揮逮捕行動，當下令他：「感覺真的好真實，也很瘋狂。」