許光漢配音八戒 招認戀愛時也會講疊字撒嬌
許光漢近日在南韓工作，抽空為配音動畫電影「八戒」。他在片中會對奶奶撒嬌，他笑稱在平常談戀愛時也會對另一半撒嬌，被問細節更當場難以招架，展現害羞面，靦腆表示「就是講話會有疊字」。
雖然要為「豬」配音，不過許光漢一點也不排斥，直言從沒看過像「八戒」這樣充滿賽博龐克科幻風格的豬，被問到印象最深刻的地方，除了要不時發出嗯嗯啊啊的狀聲詞，他認定與奶奶「撒嬌」的戲比較難，「因為撒嬌的聲線要比較可愛一點，我要到達那個聲線要花很多力氣。」更笑言片中大概嘗試了103種豬叫聲，講完立刻調皮道「開玩笑的啦！」
提到家人，許光漢提到目前有高齡105歲外婆的許光漢，受訪時透露，自己在配音時，總會不斷想起外婆：「每次看到她都覺得好像又老了一點點，因為其實我的工作關係，沒辦法有很多時間陪伴她，但每次回去看她多長了一些白頭髮和細紋，都覺得有點不捨。」
近期，許光漢奔赴各地工作，提到目前最常待的日本、南韓，他透露兩國除了文化不同，粉絲個性也完全差異極大：「日本人都是很內斂，他們很乖看電影都不會用手機，見面會也不會用手機拍照，我還看到有人拿望遠鏡在看我；但南韓就完全不一樣，粉絲比較熱情，他們會舉一些牌子，每個都很有創意，我還看到有人寫說要把我的護照撕掉，讓我留在韓國！」而當他誇讚是「亞洲公共財」的時候，還會微笑否認「沒有啦」。
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