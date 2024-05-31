胡瓜要求5200萬賠償 民視出600萬價錢談不攏

胡瓜和民視之間火藥味濃厚。(圖／民視提供)

胡瓜和民視相交20多年，因白冰冰入主後搶走他周末時段，讓他決定跟民視「公事公辦」，雖然電視台希望動之以情，但胡瓜堅持走法律途徑，最終就是賠錢了事，至於要賠多少？據悉，價差太大民視無法接受。

民視周末8點時段從胡瓜換成了白冰冰後，因電視台少了一道寄發存證信函告知胡瓜解約程序，於是胡瓜和民視的合約自今年起自動續約2年，民視多次想找他協商，包括另補時段，他都全部拒絕，而且表明，雙方不管任何型式談，都要律師在場見證，不接受任何私下溝通。

民視在尋求各種方式未果後，也決定賠錢了事，但胡瓜要求賠償到2026年整整兩年的酬勞，以他每集50萬來算，等於要求民視賠他5200萬，這幾乎已是天文字數。而民視認可的賠償數字，是過年後到白冰冰到任前這3個月的空窗期，算一算也有600萬，目前兩邊價差太大，沒辦法談攏。

民視有心想解決，並釋出各種善意，包括執行副總許念台帶隊赴宜蘭幫胡瓜慶生，但他收下壽桃蛋糕後態度未曾軟化，甚至表示，「5月底前民視沒動作，換我會有動作」。過去這種狀況，多半是找重量級人物出面幫兩邊斡旋，可如今綜藝圈已無這樣人物，雙方只能僵持，大家都在關注，期限一到，他將會有什麼動作。