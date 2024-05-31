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胡瓜和民視槓上 將首次缺席扛20多年過年特別節目

記者葉君遠／即時報導
民視過年特別節目「民視第一發發發」年年都是胡瓜主持，今年他將退出。(摘自臉書)
民視過年特別節目「民視第一發發發」年年都是胡瓜主持，今年他將退出。(摘自臉書)

胡瓜和民視的合約糾紛，因為少了一個存證信函動作，讓胡瓜提法律動作，據悉，他要求照合約精神，要民視賠付他兩年主持酬勞，而民視剛發聲明，「和胡瓜原合約約定事項皆已履行，惟雙方對於合約存續問題尚無共識，民視持續努力和胡瓜溝通中」。

胡瓜在民視兩大戰場，周末、周日雙主線黃金時段，周末被白冰冰「超級冰冰Show」搶走，但因為民視未寄解約存證信函，導致胡瓜合約自2024年1月自動履行，如今他和白冰冰合約鬧雙胞，他要爭取自己的權益，於是搬出合約條文中賠償條款，據悉，他周日「綜藝大集合」主持費小時25萬，而周六是棚內，每小時22萬，若換算成兩年，他要求民視該賠4576萬。

民視則認為，答應胡瓜的事都已完成，達不成共識，胡瓜經紀人丁柔安說，「沒關係，那我們就請律師溝通，只能走上法律程序」，而胡瓜過去除了擔任周末、日兩天主戰場的大將，也是每年過年特別節目的主要頂梁柱，幾乎是民視的門面，如今鬧僵，看來似乎沒有轉圜餘地，，據悉，胡瓜已打定主意，今年過年特別節目，他將不再出現。

31日是胡瓜給民視處理期限的最後一天，如果民視仍未釋出盡一步善意，未來勢必走上法院，到時場面就極為難看了。不過進了法院，法官仍會要求雙方坐下來協商，事情又將回到原點。

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