「花系列」男星艾偉復出頭髮全白認不出 隔33年合體王淑娟

王淑娟(左)艾偉時隔33年再度合作。(大愛台提供)

大愛劇「生命的麥田」30日在臺東開鏡，由許久沒有出現在螢光幕前的艾偉與苦情天后王淑娟主演，兩人在風靡一時的「花系列」之「菟絲戀」劇中是驚世夫妻，相隔33年後，在大愛劇中再次合體，詮釋的是一對「傳愛夫妻」。

艾偉第一眼看到王淑娟覺得「天哪！我嚇一跳，好像都沒怎變老嘛！」，還是跟以前一樣很熱心，讀本的時候滿桌子都是吃的「在我們業內是非常著名的雜貨鋪老闆娘」。接拍「生命的麥田」艾偉感覺「真的既興奮、期待、還有一些緊張」，因為很久沒在臺灣演戲，有種陌生的感覺，加上是非專項的臺語演出，劇本做滿了各種只有自己看得懂的「艾偉密碼」筆記，艾偉還「規定」距離他三公尺內，只能跟他用臺語溝通，要打造一個全臺語環境。

王淑娟(左)艾偉時隔33年再度合作。(大愛台提供)

王淑娟(左)艾偉時隔33年再度合作。(大愛台提供)

艾偉在「生命的麥田」飾演「余師兄」，覺得個性上兩人都是外冷內熱型，熟了就會變頑皮，不熟以為會很難相處，不過會跟王淑娟保持距離，因為田調後發現「余師兄」生活在相對封閉的環境跟大男人的年代，愛不會放嘴上只放心裡，因為跟王淑娟太熟了「怕演著演著我跟她的關係太黏」，艾偉說自己從沒演過這樣的角色，最大的挑戰就是「情感要拿捏的很好」。

花系列男星艾偉復出滿頭白髮。(大愛台提供)

王淑娟(左)艾偉時隔33年再度合作。(大愛台提供)

王淑娟覺得跟艾偉兩人這麼多年來經歷過很多人生的歷練，會跟當年「花系列」的演法大不同，尤其一般民眾無法想像的良善、大愛與平等，真的是有一群平凡的人扎扎實實持續不間斷的落實，藉由大愛劇的演出，能讓觀眾更容易了解。王淑娟說在「生命的麥田」能跟艾偉再次演夫妻「我覺得是很好的緣份，我很珍惜兩三個月的相處」希望兩人能在戲中好好發揮演技。

王淑娟跟艾偉的夫妻默契培養，兩人不謀而合，王淑娟的方式就是「只有暫時隨他去」。對現在能說流利的臺語，王淑娟說是過去在「法律劇場」中，從啞巴演到要開口說，只能死背練就而成，到現在已經能抓住臺語的情緒、口氣了。

「生命的麥田」30日在臺東開鏡。(大愛台提供)