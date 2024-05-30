郭書瑤是惡鄰居？她哽咽為欠管理費、撕公告道歉

郭書瑤在欠繳管理費風波後，首度公開露面。(記者李政龍／攝影)

郭書瑤日前被爆料積欠大樓管理費近5萬元，還在管理室堆積大量快遞占空間，最致命的是被監視器拍下撕掉公告的畫面，她事後認錯道歉，坦言因為常出國工作，才會疏忽沒有把日常事務處理好，她出席緯來電視「高中街舞大賽」記者會，也是事件爆發後首次露面，她在鏡頭前再次道歉，甚至一度哽咽。

郭書瑤在記者會上敬業載歌載舞，笑容燦爛，她表示因為真的很喜歡街舞，所以還是決定出席，而對於個人的生活習慣造成鄰居及管委會困擾，她也覺得非常抱歉，被問到處理進度，她回應在爆料前已經都處理好，費用都已繳清，至於撕掉公告當下的心情？她忍不住哽咽，甚至眼眶泛淚表示「細節就不多解釋，不希望活動失焦，所以也就不便多說。」有想跟鄰居說些什麼嗎？她也委婉拒答，訪問僅2分半就結束。

賴雅妍出席品牌活動，也被問到相關話題，她表示房子是自購，管理費都會照時間繳納，自己的包裹也不太多，因為有包裹就是想立刻拿，不喜歡等待的感覺，還是喜歡到實體店面買東西，尤其是包裹都是不環保的耗材，網購還得常盯著出貨時間，「會急死人」。而她還自嘲有明星包袱，只要外出一定會穿內衣，因為近來地震 頻繁，她會在床邊準備好內衣和小外套，真有什麼萬一也不至於太狼狽。