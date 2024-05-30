「屁股翹一定紅」林俊逸馬國開唱 4千歌迷組燈海大合唱

林俊逸用「愛情的恰恰」來示範屁股翹的都一定會紅。(圖／媒體棧提供)

甫入圍 金曲獎最佳台語男歌手的林俊逸，近日在馬來西亞雲頂高原渡假區的雲星劇場開唱，這是疫情 過後他首度在海外舉辦的個人演唱會，吸引了將近4千位歌迷齊聚一堂，場面盛況空前。

林俊逸被外界盛讚是費玉清的接班人，模仿小哥的聲音動作唯妙唯肖，但從節目「模王大道」後就很少看到林俊逸整套的模仿秀，這次因應東南亞 觀眾對費玉清的喜愛，特地設計了一場向小哥致敬的經典歌曲演唱會。

林俊逸一開場就獻唱了「變色的長城」、「挑夫」、「一翦梅」等膾炙人口的歌曲，立刻讓觀眾們回到1970年代的氛圍；林俊逸整理了模仿小哥的3大重點：「頭抬高、手舉高、屁股翹」，打趣說：「是不是屁股翹的都一定會紅？像是陳小雲、費玉清、還有就是林俊逸了！」還用「愛情的恰恰」來示範。而小哥昔日在秀場愛講黃色笑話的特色，林俊逸當然也不會放過，黃色笑話二連發，逗得全場觀眾哈哈大笑。

除了演唱費玉清的經典歌曲之外，林俊逸也回歸本人的身分，脫掉西裝外套露出精實的肌肉，演唱他這次入圍金曲獎最佳台語男歌手的專輯「上好的一年」當中最受歡迎的幾首歌曲：「啉啦啉啦」、「伴」、「上好的一年」。

節目後半場，林俊逸也用7、80年代天王天后紅極一時的歌曲，帶著大家穿越時光隧道；他還以粵語問候現場觀眾，讓會講粵語的觀眾又驚又喜，不過他笑說：「粵語我懂的不多，稱讚我、說我帥就聽得懂，但罵我的話我就當作沒聽到。」他演唱張國榮的「追」和梅艷芳的「女人花」，台下觀眾自動亮起手機的手電筒，形成一片燈海，甚至有觀眾感動啜泣。最後以東南亞華人最喜歡的「愛拚才會贏」作為安可曲，全場觀眾大合唱。