浩角翔起被封「七世夫妻」離不開 放話包辦對方告別式

浩子(左)和阿翔被戲稱七世夫妻，已無法離開彼此。(取材自臉書)

浩角翔起20多歲入行，從熱血青年一晃眼已成了中年大叔，今年宣告成軍20周年，經歷各種患難與共，心中更認定若有一天誰先走，一定會好好為對方做好最後一場告別。

浩子和阿翔當年從「電視笑話冠軍」脫穎而出踏入演藝圈，兩人個性雖南轅北轍，卻從未吵過架，甚至不曾冷戰，關係被團隊封為「七世夫妻」，但從某一天開始，彼此從工作、生活密切聯繫，終變成只剩工作碰面。

到底發生什麼事？浩子大笑，「有一次一起出外景，我們住在同一個房間，那天晚上我發現阿翔洗完澡出來後，身上穿的睡衣竟然跟我一模一樣，那一刻，我突然覺得惡心」，從此以後，他們工作結束，就一個向左、一個向右，維持一個若即若離，關心但不干涉的安全距離。

其實變成今天狀況，還有個性問題，在外人眼中，阿翔被封為「控制哥」，做什麼事都想一手掌握，而浩子感性、想法經常放飛，彼此都受不了對方的個性。

未來20年還願不願意繼續在一起？浩子說，「沒想過未來，但既然已經20周年，我們節目提案去蜜月旅行，最後決定6月出發」。兄弟當了這麼久，還是有感情的，浩子說，「如果有一天阿翔先走，我內心想過，最後那一場我一定會幫他好好主持」，阿翔也附和，「你那場，我也會全力以赴」。