康康領半薪重返中視 胡瓜時段被冰冰搶「氣難平」
白冰冰一跳槽，讓人歡喜也讓人憂，已有8年沒回綜藝主戰場的康康，因她離開而卡進中視周末黃金時段，而被她擠掉節目的胡瓜至今仍氣難平，民視副總為此拎著禮物親赴宜蘭為他慶生解憂。
白冰冰在中視主持「我愛冰冰Show」5年，今年4月帶著老搭檔陽帆跳槽民視，中視苦思對策，最終找回康康開全新綜藝「綜藝一級棒」，而康康的搭檔之中，包括杜忻恬、李子森、陳隨意和陳孟賢都是過去白冰冰的節目班底，以子之矛攻子之盾，迎戰意味濃厚。
康康8年前在中視做完最後一檔綜藝「沒完沒了」之後離開主流電視戰場，多年來靠接活動及地方台節目維生。他說，若不是白冰冰離開還真沒機會回來，雖然主持酬勞比當年腰斬剩一半，「但大丈夫能屈能伸，否則只能在家帶小孩了」，過去他最紅時手握5節目，月入500萬台幣，如今景氣不佳酬勞砍半，能回來他充滿感恩。
白冰冰到了民視開了「超級冰冰Show」，搶走胡瓜周末時段，他在民視拚搏超過22年，心中五味雜陳，並祭出合約條款跟民視攤牌，民視欲用多年合作情誼找他談，他堅決雙方碰面律師須全程在場，即便民視希望撤走律師，他都不肯，於是幾個月前談過一次就沒下文。
6月4日是胡瓜65歲生日，昨他為「綜藝大集合」赴宜蘭利澤簡出外景，民視執行副總許念台帶隊悄悄趕赴現場，拿出壽桃蛋糕為他慶生製造驚喜，雙方有短暫交談，胡瓜虧許念台，「節目做了22年，這是你第一次出現在現場」，是否因此軟化？胡瓜說，「我給民視解決問題的期限就是5月底，剩下2天，不會有所改變」。
胡瓜知道白冰冰離開後，中視讓康康回娘家，「恩恩怨怨擺一旁，節目打起來，受惠的就是歌手，他們有更多舞台可以表演，這是好事」，至於和民視僵化的關係，「許念台來只單純慶生，沒談合約如何處理，我還是堅持我的步調，他若沒動作，期限一到，換我會有動作」。
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