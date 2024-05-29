又爆與李易分居 六月：各過各的

六月（左）與李易被爆婚姻亮紅燈。（取材自臉書）

台灣女星六月與男星李易結婚近13年，期間不斷有兩人離婚的傳言，而如今則傳出兩人似乎已分居，夫妻關係冷淡，讓婚變的傳言又再四起：消息傳出後，六月在社群回應：「配偶欄沒有變哦。」李易方面也透過經紀人回應：「老夫老妻，沒有婚變。」

據「鏡週刊」報導，六月與李易近半年多年，已很少同進同出家門，被外界懷疑兩人已分居，六月方面則表示，李易有另外租工作室，有時與朋友聚會太晚了，就會睡在工作室。

被問到外傳已簽字離婚，六月說：「老夫老妻就是這樣，從結婚以來，每幾年就傳一次。」那究竟是否有簽字一事？她斬釘截鐵說沒有，又加了句「我們就是各過各的。」。她說近期兩人因忙碌的確很少一起出遊，因此減少摩擦，也沒什麼不好。心如止水的她，也不太會跟對方大吵，她搞笑說：「我還想活久一點。」

去年在公益羽球 賽時，其他人多半是夫妻搭檔，唯獨六月沒跟李易一組，原因出自於彼此對守備位置沒共識，她當時打趣表示：「離婚協議書準備好了！」讓人聞言也不由得捏把冷汗。

另據媒體報導，李易專心經營美食短影音拍攝，之前主持「食尚玩家」長達2年4個月時間，原本外景節目就是錢少事多離家遠，李易因此一周在家時間只有2、3天，小孩的日常生活照顧和接送，由六月一人獨撐。

而李易和六月先後考上研究所，也讓夫妻間因忙碌更疏離。李易3年前考上東海EMBA，結交一群志同道合的同學，時常往台中跑；六月去年入學師大國際時尚高階管理碩士在職專班後，當上學生會長，還創立羽球社，同時在品酒社等三個社團擔任幹部，從臉書 發文看來，2人生活圈沒啥交集。