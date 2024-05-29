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洪都拉斯臨老有感 怕台詞一直NG 被年輕人嫌棄

記者林怡秀／綜合報導
洪都拉斯已為老年生活做好規畫。（記者王聰賢／攝影）
洪都拉斯已為老年生活做好規畫。（記者王聰賢／攝影）

洪都拉斯參與客台實境節目「啊喔！最Kiang駐村小隊」，和温貞菱、施名帥及高英軒4人駐點苗栗獅潭一個月。獅潭鄉居民大多是高齡獨居長者，58歲洪都拉斯對未來的退休生活也規畫好藍圖，他個性最怕麻煩別人，以後年老同樣也不想麻煩子女。

洪都拉斯說當初客台邀他錄實境節目，「我真的超害怕的，我說怎麼會找我，體力沒有年輕人那麼好，這年紀不可能再上山下海」。電視台跟他保證不會太耗體力，他才答應接下節目，看到獅潭鄉獨居的長輩們，他感觸良多：「村里長輩平均80歲以上，村長都70幾了，錄影的時候雜貨店有個90幾歲的老太太，她不會講國語，只會講客家話，我們就陪她聊天，結果最近才知道她已經走了。」

而他理想中的退休生活，是希望找幾個年紀小他很多的好朋友一起住，「多跟年輕人相處，吸收年輕人的知識，所以我現在都認識一些30幾歲的朋友，歡迎他們以後有空來找我泡茶。」問他不是自己有兒有女嗎？他坦言因為現在照顧年邁父親，無法全心工作，他不希望未來子女也跟他一樣，「我跟我老婆說，以後我們就找一個安靜的地方，讓小孩好好發展，我們最好能自己照顧自己，真的不行的話，也希望在能力範圍之內有別人來照顧，但不要讓小孩的生活受到影響。」

他說身體的退化很難想像得到，「尤其是演戲和舞台劇，以前好幾場戲台詞都記得住，現在有點記不住，就會擔心影響到別人」。而他會有這樣的感觸，是因為聽說有資深演員已經記不住台詞，「在現場就一直NG，年輕一輩又不好意思催，攝影師忍不住抱怨為什麼要找這個人，後來導演只好刪台詞，我不希望以後變成這樣子」，希望自己未來見好就收，果斷退休。

退休 台劇

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