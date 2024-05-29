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范瑞君小說出書 精準預測友人婚變 「全靠觀察」

記者陳慧貞／綜合報導
范瑞君結婚15年，曝光婚姻真實面貌。（圖／時報文化出版提供）
范瑞君結婚15年，曝光婚姻真實面貌。（圖／時報文化出版提供）

范瑞君去年以電視電影「額外旅程」拿下金鐘女配角獎，最近她還發揮寫作長才，推出短篇小說集「那些婚姻裡不能說的故事」，提起她與京劇演員老公戴立吾結婚15年，感慨婚姻中有太多說不出口的事，還好夫妻有共識，吵架時絕不吐「離婚」2字，重點是夫妻多年，至今她仍覺得老公「好帥」。

范瑞君和戴立吾自交往到婚後情牽22年，她認為最大重點是「忍讓」，提到日前戴立吾有演出，未料在第一場公演過程中即腳扭傷，范瑞君看了既心疼又難過，但老公竟堅持不改動作也不就醫，一看她要碎念，還轉頭就走，范瑞君又氣又急，只能對兩個女兒抱怨發洩。

新書以6則短篇小說為主，范瑞君寫出對婚姻感情的觀察和日常生活的運用之道，她透露只要對話一兩句，就能感覺出對方的婚姻狀況，她舉例，有個女性友人形象能幹，老公是被管死死的小男人，結果在某場合碰到後，她簡單問「老公要來接妳嗎？」對方當下一頓，含糊一句：「嗯，對啊」，她就察覺對方有事。

後來有次聽友人講起私下經常面對老公的壞脾氣和不耐煩，完全不似外在所營造的形象，范瑞君說，「沒多久，她就離婚了」，開玩笑說自己不是通靈，而是擅於觀察。

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