星級評論／浩角翔起七世夫妻 成軍20年願陪彼此到盡頭

浩角翔起還曾出過唱片。(滾石提供)

台灣主持雙人組浩角翔起20多歲入行，從當年滿腔熱血的一無所懼，一晃眼邁入不惑成了中年大叔，今年竟已成軍20周年，兩人表面不合，卻經歷各種患難與共，心中更認定若有一天誰先走，一定會好好為對方做好最後一場告別。

浩子和阿翔當年從「電視笑話冠軍」脫穎而出踏入演藝圈，比賽時，兩人是獨立個體，並沒有特別交集。

阿翔回憶，有一回在化妝室裡，看到浩子抱著吉他彈唱經典台語歌「可愛的馬」，「我是台南來的小孩，聽到台語歌特別親切，於是走過去跟他一起唱，莫名其妙就認識了」。

兩人分別在比賽中過關斬將，結束後分道揚鑣，有一天，製作人私下找浩子在愚人碼頭表演脫口秀，浩子說，「他們希望找兩個人搭檔，所以我打了電話給阿翔，邀他一起演出，這也是我們人生第一次合作」。

至於為什麼找阿翔？浩子不好意思大笑說，「其實，是我先找了其他幾個人都沒空，記得打過一輪電話，台一線的東諺、巨砲，還有恐龍 妹，阿翔是第4順位，他真的不是我的第一人選」。

浩子當年參加「電視笑話冠軍」的模樣。(摘自臉書)

阿翔當年在「電視笑話冠軍」裡的成績不俗。(摘自YouTuber)

因為表現頗佳，「電視笑話冠軍」製作人找兩人回節目當評審，也是過關的關主，每一次上節目順帶表演一段5至10分鐘的演出，「浩角翔起」正式成軍，而這個團名，是阿翔拆解兩人藝名「浩」、「翔」取的。

楊繡惠曾說，「當年我上康康節目時，曾經看到浩角翔起兩人趴在那邊認真討論劇本、寫段子，我就覺得這兩個年輕人以後一定會成功」。多年後楊繡惠在電視金鐘獎上看到浩角翔起拿下「第46屆金鐘獎綜藝節目主持人獎」時，心中明白自己沒看錯人。

緣分也就那麼奇妙，楊繡惠後來還成為浩角翔起主持的「綜藝新時代」固定班底，在浩子無暇兼顧節目時，被幕後製作老闆延攬成為正式主持人，她說，「相處下來，看到浩角翔起兩個人對工作的態度和熱情20年不變，就像當年那對小夥子一樣，一點架子也沒有」。

演藝圈許多團體和組合，因為個或利益等不同因素，最終都走向拆夥的命運，但浩翔自始自終不離不棄，雖被傳不和，兩人私下卻從未吵過架，甚至被製作單位的老夥伴戲封為「七世夫妻」。

浩子說，「阿翔的個性不擅長吵架，意見不同時，我會堅持我要的，就算他不接受，我也不為所動」。阿翔說，「我個性急，工作中會努力表達我想做的，但如果浩子堅持，我都會妥協配合」。

所以，在外人眼中，阿翔雖然被封為「控制哥」，做什麼事都想掌握在手中，而浩子感性、想法經常放飛，但遇到事情真正的主控權，其實是在浩子手上，真的意見相左時，也未曾發生過冷戰不說話。

很多人相處，是一開始不同，經過磨合而慢慢順遂，但浩翔並非如此，剛好是倒過來進行。

浩子和阿翔20年來合作無間，更經常一起出席公益活動。(本報資料照片)

浩角翔起參加「電視笑話冠軍」時的青澀模樣。(本報資料照片)

阿翔說，「我們一開始順遂，到了一個階段後決定各走各的路」，浩子一旁附和，「而且愈走愈遠」。

阿翔解釋，「我們曾有一段很好的日子，會相約碰面，到對方家一起寫腳本，剛開始做外景時，還會住在同一個房間裡」。

那到底何時開始，兩人變成今天私下不聯絡、工作時一定分開住的若即若離狀態？

浩子大笑，「我記得有一次一起出外景，住在同一個房間，那天晚上我發現阿翔洗完澡出來後，身上穿的睡衣竟然跟我一模一樣，那一刻，我突然覺得好噁心」，從此以後，他們只在演出時相聚，工作一結束，就一個向左、一個向右，成了最熟悉的陌生人。

浩角翔起走入外景也是個意外，當年，兩人去代班了「食尚玩家」，結果效果出奇，製作人力薦後變成節目固定班底，從此展開旅行台灣、走遍世界的奇幻旅程。浩子算過，全球200多個國家，他20年內走過80多個。

相遇、扛外景主持時，兩人都是20多歲的精神小夥，到如今浩子46歲了，阿翔也42歲，體力自然跟當年無法相比，幾天前，為了公益演出排練了一段舞蹈，幾個回合就體到氣喘吁吁，出國旅行最怕舟車勞頓，但竟沒因此澆熄他們熾熱的心。

浩子才剛從遙遠的西班牙回來，他形容，一到山城，就被景色驚豔到嘴巴停不下來，「我是衝出計程車的，手上拿著GoPro，不斷講話介紹講到沒電，我問攝影怎麼這麼快沒電，他說浩子，你整整說了3個半小時，我不斷轉圈圈，原來人在感到幸福時，是會一直轉圈圈的」。

浩子說，當人被生活和日常困住時，才會對生命感到厭倦，在台灣太安逸了，安逸久了就會沒動力，所以必須出去走走，看看這個世界，接觸到刺激後帶回滿滿的能量，把它注入日常表演之中。

而阿翔也有同樣的心情，「出去工作，對我們來說不是負擔，而是放假，浩子每年會向公司請一段長時間去個人旅行，我沒辦法，但總會安排短程的，例如冬天滑雪，這些絕對必要」。

簡而言之，兩人即便到了不惑之年，都還擁有當初的那種年少熱情。

已經當了「七世夫妻」，未來20年還願不願意繼續在一起？浩子說，「我們沒想過未來，但既然已經第20周年，開會時有提議要不要乾脆去蜜月旅行，最後就決定6月了，只有我們兩個」。