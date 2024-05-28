我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

吳慷仁「塑膠花」染金髮演更生人 與李沐譜亡命虐戀

記者陳慧貞／綜合報導
「塑膠花」中，吳慷仁(左)、李沐演繹邊緣人的處境。(圖／抓馬文化提供)
「塑膠花」中，吳慷仁(左)、李沐演繹邊緣人的處境。(圖／抓馬文化提供)

由吳慷仁、李沐主演的末路愛情影集「塑膠花」宣布定檔，並發布正式預告和海報，只見吳慷仁開場落寞低語：「我這個人沒有希望、也沒有退路。」下一秒卻強行將李沐綁上車，甚至凶狠賞她巴掌。葉全真飾演心碎母親，哭喊「把我的女兒還給我」，不過看似被綁架、善良純潔的女兒，似乎有著不為人知的暗黑面。

「塑膠花」是吳慷仁獲得金馬影帝後首部影集作品，劇中詮釋沉默寡言的更生人「金勤」，金色短髮造型，搭配外冷內熱的性格，散發致命吸引力；李沐飾演的富家女「娜娜」白天是儀隊高中生，晚上化身ASMR直播主，祭出從影以來最叛逆演出，雙重面貌讓人又愛又恨。兩人展開一段逃不掉的禁忌之戀，海報上寫著「當全世界都不愛我，只有我們相互依靠」，也呼應劇中邊緣人從彼此身上獲得愛與救贖的命運羈絆。

談起首度合作，吳慷仁誇李沐很聰明，很快就能熟悉彼此節奏，不用花太多時間磨合；李沐則大讚吳慷仁既熱心又專業，經常給予拍攝上協助，「劇中很多車戲，多人擠在狹小空間，他會教我走位或借位，還有打鬥戲，告訴我如何達到效果又能保護自己。」不過李沐也打趣形容吳慷仁不演戲時很像阿伯，「我們有很多場景在廟旁或大樹下，很多地方阿伯出沒，有時他混在裡面，會很自然忘記他的存在，所以對我來說他是一個很專業的阿伯。」

吳慷仁(左)、李沐在「塑膠花」中有不少精采對手戲。(圖／抓馬文化提供)
吳慷仁(左)、李沐在「塑膠花」中有不少精采對手戲。(圖／抓馬文化提供)

拍攝過程中，2人也給予十足的信任，導演鄭雅之回憶某天拍攝一場擁抱戲，被問「想什麼」？吳慷仁、李沐分別回了「現在很喜歡她」、「現在很依賴他」，當下感受到角色被演員認同與信任的強烈共鳴。

「塑膠花」講述富家女嚴娜娜無意間和剛出獄的金勤相遇，不顧一切愛上對方，並走上叛逃之旅，隨著夥伴加入，一群渴望自由的邊緣人們開啟一場探索及扣問愛情的瘋狂冒險旅程。

上一則

「射鵰」老頑童近況曝 76歲秦煌住養老院靠補助過活

下一則

黃宣登「歌手」才暴紅 被挖曾「洗白日軍」掀熱議

延伸閱讀

欠繳小豪宅管理費、怒撕公告 郭書瑤道歉

欠繳小豪宅管理費、怒撕公告 郭書瑤道歉
張艾嘉坎城同框是枝裕和 喝珍珠奶茶

張艾嘉坎城同框是枝裕和 喝珍珠奶茶
2部新片無緣登上北京電影節 粉絲怒喊：還我吳慷仁

2部新片無緣登上北京電影節 粉絲怒喊：還我吳慷仁
吳慷仁演活「但願人長久」家暴父 喚醒關錦鵬童年陰影

吳慷仁演活「但願人長久」家暴父 喚醒關錦鵬童年陰影

熱門新聞

金晨飾演的葉靈兒遭到不少網友吐槽。(取材自微博)

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

2024-05-24 07:00
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

2024-05-25 07:00
湯姆克魯斯被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

2024-05-26 10:53
席琳狄翁在最新紀錄片預告中含淚哽咽道出患罕病的掙扎，全球歌迷看到飆淚。(摘自Prime Video)

重病席琳狄翁哽咽「不能走就用爬的」 粉絲大飆淚

2024-05-23 23:45
霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

2024-05-27 02:30
賀軍翔出席「不夠善良的我們」星光首映媒體活動。記者李政龍/攝影

賀軍翔疑非禮酒店女子登熱搜 網友疑：這顏值需要嗎？

2024-05-24 15:11

超人氣

更多 >
林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位
在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響
1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚