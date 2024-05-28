吳慷仁「塑膠花」染金髮演更生人 與李沐譜亡命虐戀

「塑膠花」中，吳慷仁(左)、李沐演繹邊緣人的處境。(圖／抓馬文化提供)

由吳慷仁、李沐主演的末路愛情影集「塑膠花」宣布定檔，並發布正式預告和海報，只見吳慷仁開場落寞低語：「我這個人沒有希望、也沒有退路。」下一秒卻強行將李沐綁上車，甚至凶狠賞她巴掌。葉全真飾演心碎母親，哭喊「把我的女兒還給我」，不過看似被綁架、善良純潔的女兒，似乎有著不為人知的暗黑面。

「塑膠花」是吳慷仁獲得金馬影帝後首部影集作品，劇中詮釋沉默寡言的更生人「金勤」，金色短髮造型，搭配外冷內熱的性格，散發致命吸引力；李沐飾演的富家女「娜娜」白天是儀隊高中生，晚上化身ASMR直播主，祭出從影以來最叛逆演出，雙重面貌讓人又愛又恨。兩人展開一段逃不掉的禁忌之戀，海報上寫著「當全世界都不愛我，只有我們相互依靠」，也呼應劇中邊緣人從彼此身上獲得愛與救贖的命運羈絆。

談起首度合作，吳慷仁誇李沐很聰明，很快就能熟悉彼此節奏，不用花太多時間磨合；李沐則大讚吳慷仁既熱心又專業，經常給予拍攝上協助，「劇中很多車戲，多人擠在狹小空間，他會教我走位或借位，還有打鬥戲，告訴我如何達到效果又能保護自己。」不過李沐也打趣形容吳慷仁不演戲時很像阿伯，「我們有很多場景在廟旁或大樹下，很多地方阿伯出沒，有時他混在裡面，會很自然忘記他的存在，所以對我來說他是一個很專業的阿伯。」

吳慷仁(左)、李沐在「塑膠花」中有不少精采對手戲。(圖／抓馬文化提供)

拍攝過程中，2人也給予十足的信任，導演鄭雅之回憶某天拍攝一場擁抱戲，被問「想什麼」？吳慷仁、李沐分別回了「現在很喜歡她」、「現在很依賴他」，當下感受到角色被演員認同與信任的強烈共鳴。

「塑膠花」講述富家女嚴娜娜無意間和剛出獄的金勤相遇，不顧一切愛上對方，並走上叛逃之旅，隨著夥伴加入，一群渴望自由的邊緣人們開啟一場探索及扣問愛情的瘋狂冒險旅程。