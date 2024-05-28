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五月天阿信 捐台幣上億助台灣高雄、花蓮、宜蘭

記者林士傑／即時報導
五月天累計在台捐出上億善款。（相信音樂提供）
五月天累計在台捐出上億善款。（相信音樂提供）

五月天阿信因一句「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的」，掀起兩岸網友互槓，後又被挖出捐人民幣900萬（約124萬美元）給家鄉泉州，其實五月天一直以來熱心公益，2012年應邀舉辦「Just Love It ! 」公益演唱會後，持續出力號召眾人一同獻愛協助弱勢族群，累計已捐出上億台幣善款。

五月天近來在中國北京鳥巢開唱，阿信在台上表示爺爺翻出祖譜告訴他說「你的祖先的祖先是從泉州來的」，所以一直都好奇泉州是怎麼樣的地方，去年泉州因為颱風侵襲，自己心繫災情，上個月在泉州舉行「Just Love It ! 『擁抱』演唱會」，很開心怪獸、石頭、瑪莎、冠佑幫助能幫助他圓夢回饋家鄉，最後票房累計人民幣7731084元，加上五月天自掏腰包衝破人民幣900萬（約124萬美元），不扣除任何成本（交通、場館、舞台、人員、行政等等）無酬全額捐贈。

阿信前天開唱提到這些年五月天持續在台灣多個城市進行「Just Love It ! 」公益演唱會，透過捐款希望幫助受災民眾，受贈單位包含公益團體，他說：「之前在高雄氣爆的時候，其實也捐出了台幣1500萬（1000萬為公益演唱會門票、500萬為五月天自掏腰包，共約48萬美元），而且到那邊做賑災演出，希望那個地方在災難過後大家都可以重新站起來。」

若一一列出資料，「Just Love It ! 」公益演唱會善款不計成本，收益全數捐出，2012年台中場捐台幣1800萬給台灣兒童暨家庭扶助基金會、2013年捐台幣2700萬給台灣兒童暨家庭扶助基金會、2014年高雄與宜蘭場捐出台幣5700萬（其中1000萬捐給高雄氣爆專戶）、上個月捐台幣500萬幫助花蓮強震賑災，每逢重大災情，五月天及所屬相信總不遺餘力貢獻心力，累計在台捐出上億善款。

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