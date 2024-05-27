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賀軍翔岸逆轉？葛斯齊爆女荷官案內幕

記者李姿瑩／綜合報導
賀軍翔去年5月就被狗仔葛斯齊爆料和酒店小姐喇舌。（取材自微博）
賀軍翔去年5月就被狗仔葛斯齊爆料和酒店小姐喇舌。（取材自微博）

賀軍翔捲入官司風波，遭提告妨害性自主。外界想到資深狗仔葛斯齊去年5月爆料賀軍翔和酒店小姐喇舌，把事件聯想在一起。但葛斯齊開直播澄清兩件事沒有關聯，女荷官爆料算是「案外案」。

葛斯齊說明，兩個月之前他就聽說賀軍翔的案外案，但當時他沒有深究，直到賀軍翔住處被搜索鬧上新聞，他才去詢問知情人士。葛斯齊點出，賀軍翔與女荷官的事件發生在今年1月7日，賀軍翔凌晨於松山區的酒吧醉倒，女荷官聽聞他大駕光臨，在工作得空時找他敬酒。賀軍翔被叫醒後喝了一杯，隨後就繼續倒下不醒人事，「前後時間只有5分鐘以內」。

葛斯齊明確地說，賀軍翔到清晨6點才在店員攙扶下叫計程車「單獨離開」，女荷官當天還開心笑著下班，「兩個人當天就碰那3分鐘，要被告上妨害性自主，時間很不夠」。加上後續也沒有報警等行動，讓葛斯齊覺得內情可能不單純。

不過葛斯齊也解釋，他不是想檢討被害人，只是覺得Me too不能被濫用。他口中另外有一位「很髒的男藝人」，如果之後都沒被揭發，他會再另行踢爆。

他提到手中還握有某主持人的未爆彈黑料，更形容這位藝人的力道不雅於黃子佼。他表示，若2026年這名男藝人還沒被爆出來，他將會出手公開手中證據，包括圖片、對話。

黃子佼

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