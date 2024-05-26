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hito流行音樂獎 楊乃文霸氣外露 Ella跳熱辣秀

記者梅衍儂╱綜合報導
楊乃文入圍八項金曲獎，表示全部都想得。(記者王聰賢／攝影)
楊乃文入圍八項金曲獎，表示全部都想得。(記者王聰賢／攝影)

台灣樂壇每年盛事hito流行音樂獎頒獎典禮，在台北小巨蛋熱鬧登場，Ella、楊乃文、王心凌蕭敬騰、動力火車等大咖力挺，中生代和新生代團體Energy、FEniX、GENBLUE幻藍小熊、Ozone、U:NUS、五堅情也輪番上陣，現場歌迷為各自偶像全力應援，尖叫聲不斷，堪稱人氣大比拚。

Ella擔任頒獎人以及特別演出嘉賓，帶來新歌「復仇大任」、「Hot Like Chili」帶領40位舞者大跳熱辣秀，她為此苦練2個月，笑說比準備自己的演唱會還認真，每天排練完回家就全身腰痠背痛。

以專輯「Flow」入圍今年金曲獎八獎的歌后楊乃文，攜手雙人搖滾樂團JADE演出，這也是楊乃文跟JADE合作「A Dream of Bonnie and Clyde」後首次在舞台上合體。

提到入圍金曲獎心情，她表示跟之前一樣保持平常心，「我得失心沒那麼重，所以還好」，至於最想拿的獎，她霸氣說：「不需要問，就是全部！」透露平時包包會放媽媽給她的十字架項鍊，她視為幸運物。而hito流行音樂獎頒獎典禮現場她也帶來經典金曲「靜止」，讓現場氣氛衝向高潮。

正在忙巡演的王心凌也抽空力挺，去年推出專輯「BITE BACK」獲得全亞洲電台、數位、超過60個排行榜冠軍，也奪下「hito冠軍王」，這一整年可稱為她的豐收年，目前已巡迴25場演唱會。他在現場帶來「感情用事」，重現巡演時被歌迷封神的「鑽石雨」特效，讓小巨蛋舞台瞬間變成夢幻仙境。

動力火車跟魏如萱共同擔任壓軸，帶來彼此的經典金曲「除了愛你還能愛誰」、「外套」、「香格里拉」、「你啊你啊」、「我很好騙」。顏志琳大露胸肌，被眾人揶揄拚老命，尤秋興笑說：「因為我們怕被娃娃搶走版面！」難道是特別為了演出練胸肌？顏志琳自豪說：「沒有，我天生的！」

Ella(中)帶領40位舞者大跳熱辣秀。(圖／勁樺娛樂提供)
Ella(中)帶領40位舞者大跳熱辣秀。(圖／勁樺娛樂提供)

入圍 王心凌 蕭敬騰

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