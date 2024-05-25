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話中有話？五月天石頭發文「迷失自我」粉絲打氣：只求平安

記者林士傑／即時報導
五月天石頭。(取材自臉書)
五月天石頭。(取材自臉書)

五月天近來8度站上中國北京鳥巢開唱，主唱阿信和歌迷互動聊天，提到「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的，還要吃什麼呢」，引發歌迷熱議，並火速登上微博熱搜。有網友指出當時一旁的怪獸、石頭表情五味雜陳。25日石頭在臉書發文，內容似乎意有所指，多數粉絲留言打氣，還有人說「我只求大家平安回家，我懂你們的想法，我們永遠站同一邊」。

石頭開頭提到關於5月24日，「I am late because I was in the Time Machine. When you inside the Time Machine, you will lose yourself. When you get out of the Time Machine, you will lose the moment」，翻譯為「我之所以遲到是因為我在時光機器裡面，當你待在時光機器裡面，你會迷失自我；當你離開了時光機器

，你會失去那一刻」，由於阿信昨晚才剛發表意見，如今時機點敏感，石頭發文被認為話中有話，有人問「失去的只是瞬間嗎」，也有人喊話「就算你們什麼都不說，我們就是會懂」。

台新任總統賴清德520就職後，堅定表示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，許多台灣藝人接連在微博轉發「台獨死路一條」貼文表態，包含王心凌、楊丞琳、楊宗緯、侯佩岑、張韶涵、張信哲、陳妍希、歐陽娜娜、吳奇隆等人。

五月天石頭發文被認為話中有話。(取材自臉書)
五月天石頭發文被認為話中有話。(取材自臉書)
五月天阿信提到「我們中國人嘛」引發歌迷熱議。(取材自臉書)
五月天阿信提到「我們中國人嘛」引發歌迷熱議。(取材自臉書)

微博 中華民國 賴清德

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