話中有話？五月天石頭發文「迷失自我」粉絲打氣：只求平安

五月天石頭。(取材自臉書)

五月天近來8度站上中國北京鳥巢開唱,主唱阿信和歌迷互動聊天,提到「我們中國人嘛,來北京一定吃烤鴨的,還要吃什麼呢」,引發歌迷熱議,並火速登上微博 熱搜。有網友指出當時一旁的怪獸、石頭表情五味雜陳。25日石頭在臉書發文,內容似乎意有所指,多數粉絲留言打氣,還有人說「我只求大家平安回家,我懂你們的想法,我們永遠站同一邊」。

石頭開頭提到關於5月24日,「I am late because I was in the Time Machine. When you inside the Time Machine, you will lose yourself. When you get out of the Time Machine, you will lose the moment」,翻譯為「我之所以遲到是因為我在時光機器裡面,當你待在時光機器裡面,你會迷失自我;當你離開了時光機器

,你會失去那一刻」,由於阿信昨晚才剛發表意見,如今時機點敏感,石頭發文被認為話中有話,有人問「失去的只是瞬間嗎」,也有人喊話「就算你們什麼都不說,我們就是會懂」。