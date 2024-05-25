周渝民不當偶像當演員 曝內心獲得解放

宋茜(右)與周渝民上演虐心劇。（圖／MyVideo提供）

MyVideo跟播「仔仔」周渝民搭檔宋茜主演的浪漫愛情劇「另一種藍」，劇情講述宋茜遭公司辭退，回到家鄉景德鎮力圖重振家族瓷業，重逢前任上司周渝民，兩人為事業並肩向前也擦出愛火。他們接受訪問談到現實人生重要的轉捩點，周渝民坦言就是當年暴紅後不當偶像、選擇演戲，「我立下（演戲）這個志願的時候，還需要兼顧團體四人的工作、演唱會，選演員這條路經營，讓我內心得到比較多解放。」他也期許未來自己能保持當初的心態面對工作。

周渝民對演戲的熱愛，看眼睛就知道，總是散發出有故事的憂鬱眼神，曾被網友封為「憂鬱系男神」之一，連宋茜都羨慕，「我想要擁有那種非常憂鬱、整個情緒都沉浸在裡面的眼神。」透露周渝民平常只是在想事情、放空，但看到他的人就會覺得特別帥氣。尤其他們透露自己的「MBTI人格」竟然是同一型，宋茜自爆其實是I（內向型）人，周渝民笑說，「驚訝吧，本來以為她是E（外向型）人！」後來被問到拍戲之餘最享受的放鬆方式，宋茜說是「放空」，周渝民驚訝答他也是一樣，宋茜回：「看吧！我們兩個都是I人吧！」意外找到兩人的共通點。