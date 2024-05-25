五月天阿信脫口「我們中國人」陸網嗨翻 台五迷心碎

阿信脫口「我們中國人」。（取材自微博）

賴清德520就職後，堅定表示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，中共文武夾擊，一連三天逼得許多台灣藝人轉發「台獨死路一條」貼文輸誠，24日晚上五月天在北京鳥巢開唱，主唱阿信和歌迷互動時，突然脫口「我們中國人」，蔡依林 （Jolin）也在南昌開唱，她也說出「我們中國南昌最熱情」，讓大陸網友嗨翻，不過阿信臉書 被上千網友心碎灌爆「年過半百了，膝蓋終究跪下了，再見了我的青春。」

「央視新聞」22日在微博 發文「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條，祖國統一勢不可擋，中國終將實現完全統一。」結果許多在中國發展的台灣藝人都被逼迫表態。中國網友更製作表格，點名有哪些台灣明星尚未轉發央視微博，五月天成員也名列其中。沒想到五月天24日在北京鳥巢開唱，當中阿信突然說道「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的，還要吃什麼呢？」此話一出，台下中國五迷立刻一片歡呼聲，接著阿信裝傻說「怎麼了？吃烤鴨不行嗎？還要吃涮羊肉，昨天還沒有吃到，待會在台上吃你覺得怎麼樣？」

阿信雖未發文表態，在鳥巢演唱會自稱「我們中國人」，影片火速在微博瘋傳，如今更登上文娛榜熱搜第4名。消息一出，阿信臉書被上千台灣網友失望灌爆，「年過半百了，膝蓋終究跪下了，再見了我的青春」、「黃河水多喝一些餒～～」、「看了好難過，至今仍不敢相信連五月天都講出這樣的話！相信你們應該很痛苦，可是台灣五迷更痛苦 掰了祝福您」、「今天台灣人在奮戰，你卻說出那句話，曾經有多喜歡今天就有多失望，再見不送」。