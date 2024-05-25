我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密蘇里州盲聾狗狗跑出家門 慘遭警連開2槍射殺

洛杉磯生寶寶開銷多 懷孕生產就要上萬元

五月天阿信脫口「我們中國人」陸網嗨翻 台五迷心碎

娛樂新聞組／綜合報導
阿信脫口「我們中國人」。（取材自微博）
阿信脫口「我們中國人」。（取材自微博）

賴清德520就職後，堅定表示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，中共文武夾擊，一連三天逼得許多台灣藝人轉發「台獨死路一條」貼文輸誠，24日晚上五月天在北京鳥巢開唱，主唱阿信和歌迷互動時，突然脫口「我們中國人」，蔡依林（Jolin）也在南昌開唱，她也說出「我們中國南昌最熱情」，讓大陸網友嗨翻，不過阿信臉書被上千網友心碎灌爆「年過半百了，膝蓋終究跪下了，再見了我的青春。」

「央視新聞」22日在微博發文「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條，祖國統一勢不可擋，中國終將實現完全統一。」結果許多在中國發展的台灣藝人都被逼迫表態。中國網友更製作表格，點名有哪些台灣明星尚未轉發央視微博，五月天成員也名列其中。沒想到五月天24日在北京鳥巢開唱，當中阿信突然說道「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的，還要吃什麼呢？」此話一出，台下中國五迷立刻一片歡呼聲，接著阿信裝傻說「怎麼了？吃烤鴨不行嗎？還要吃涮羊肉，昨天還沒有吃到，待會在台上吃你覺得怎麼樣？」

阿信雖未發文表態，在鳥巢演唱會自稱「我們中國人」，影片火速在微博瘋傳，如今更登上文娛榜熱搜第4名。消息一出，阿信臉書被上千台灣網友失望灌爆，「年過半百了，膝蓋終究跪下了，再見了我的青春」、「黃河水多喝一些餒～～」、「看了好難過，至今仍不敢相信連五月天都講出這樣的話！相信你們應該很痛苦，可是台灣五迷更痛苦 掰了祝福您」、「今天台灣人在奮戰，你卻說出那句話，曾經有多喜歡今天就有多失望，再見不送」。

Jolin蔡依林一連兩晚在南昌舉辦「Ugly Beauty」世界巡迴演唱會，面對滿場歌迷的驚人熱情，她開心笑喊：「謝謝你們，你們實在太熱情了，我們中國南昌最熱情了對吧？」也火速衝上微博熱搜。

蔡依林在演唱會上又唱又跳。（取材自微博）
蔡依林在演唱會上又唱又跳。（取材自微博）

微博 臉書 蔡依林

上一則

那英扛「歌手」大旗抗洋 全網熱捧評價由黑轉紅

下一則

陳可辛「醬園弄」坎城首映滿堂彩 章子怡紅毯搖擺 楊冪優雅女神

延伸閱讀

蔡依林「我們中國南昌最熱情」 中國歌迷嗨翻了

蔡依林「我們中國南昌最熱情」 中國歌迷嗨翻了
五月天阿信脫口「我們中國人」影片瘋傳登熱搜

五月天阿信脫口「我們中國人」影片瘋傳登熱搜
蔡依林杭州開唱 0偽裝出遊被讚女大生

蔡依林杭州開唱 0偽裝出遊被讚女大生
周杰倫、五月天想攻大巨蛋 兩道魔咒待解

周杰倫、五月天想攻大巨蛋 兩道魔咒待解

熱門新聞

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

2024-05-16 22:34
楊丞琳出戰《歌手2024》表現不佳又再度成為話題。圖／擷自instagram

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

2024-05-18 11:55
珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

2024-05-16 21:40
金晨飾演的葉靈兒遭到不少網友吐槽。(取材自微博)

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

2024-05-24 07:00
郭富城近日工作滿檔。(取材自微博)

郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓

2024-05-19 21:32
楊冪在新劇中扮演狐族大當家。(取材自微博)

對決劇王「慶餘年2」 楊冪想靠「狐妖小紅娘」翻身？ 網友卻說…

2024-05-20 22:50

超人氣

更多 >
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」