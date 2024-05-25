彭于晏牽狗登坎城領大獎 開心喊「紅了別忘了我」

彭于晏與愛犬小辛。(摘自微博)

彭于晏與愛犬小辛合演新片「狗陣」，在坎城影展 首映以來好評連連，更榮獲狗狗金棕櫚獎的評委會大獎，隨後電影更拿下坎城影展「一種關注」單元的最高獎項「一種關注大獎」，他先前受訪時表示小辛在坎城影展到處都受到歡迎，「希望狗狗紅了以後不要忘了我」。

不過該片在坎城獲獎後，他上台領獎時無比開心，首先用英文致詞，並問台下「我們有多少時間(說感言)？我超高興，謝謝這份榮譽！」並感性表示，身為演員，很榮幸可以參與名導管虎的作品，還能與一隻狗狗搭檔演對手戲，「我們有個很優秀的團隊，我們有幾百隻狗，我們實地拍攝，我都不知道說什麼了，我太開心啦」。