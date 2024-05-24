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兒時遭父親家暴 吳青峰幽默轉念

記者林怡秀／綜合報導
吳青峰自爆小時候曾被父親家暴。(取材自微博)
吳青峰自爆小時候曾被父親家暴。(取材自微博)

公視「誰來晚餐15」來賓邀請到樂團蘇打綠創始團員和主唱吳青峰，他同時也是創作歌手、詞曲作家、音樂製作人，更曾多次獲得金曲獎，擁有廣大歌迷喜愛。這是吳青峰第一次擔任節目嘉賓，在行前相當焦慮與緊張，坦言自己骨子裡最深處其實是非常恐懼陌生人的，但同時也非常期待能與受訪家庭相識。

與受訪家庭聊起自己的成長經歷，吳青峰大方分享自己小時候曾被父親家暴，父親不知何時開始情緒起伏變得強烈，每天在家不是挨打就是挨罵，從那時開始，吳青峰學習用轉念的方式來過日子。

吳青峰表示，當時父親常會使用蒼蠅拍來教訓人，被打後會留下格紋狀的痕跡，他表示：「有時候去學校會被同學問身上怎麼會有那個格紋，我都說就是烤肉燙到，有一次竟然被同學羨慕，覺得我們家很爽耶，怎麼一天到晚在烤肉。」吳青峰坦言，當下聽到感覺滿心酸的，但內心就會有另外一個自己跑出來，把它轉念成一個笑話，現在想起來其實是幽默感救了自己。

說到幽默感的養成，吳青峰認為是遺傳自媽媽，給他一個很棒的能量；吳青峰舉例10年前，媽媽罹患乳腺癌切除一邊的乳房，態度依然能保持樂觀，他分享：「10幾年前媽媽就已經有現在網紅的概念，她割掉的時候，還開玩笑說要跟我一起拍影片，說就算突然把衣服拉下來也不會有問題，因為她不會露點，因為沒有點了。她就會跟我開這種玩笑。」

家暴

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