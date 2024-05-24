我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台星賀軍翔住家遭搜索 疑與酒店緋聞有關 經紀人曝現況

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

康凱控人財兩失 開撕紅包場舊愛

記者陳慧貞／綜合報導
現任演藝工會理事長曹雨婷。(記者李政龍╱攝影)
現任演藝工會理事長曹雨婷。(記者李政龍╱攝影)

中華演藝總工會前理事長康凱（本名陳桓浩）日前才遭爆涉傷害、恐嚇等罪起訴，近日他出席關懷演藝人員端午餐會，一見現場媒體，立刻針對工會現任理事長曹雨婷發表聲明：「演藝工會會員超過70歲以上都不用繳會費」，表明已有不少會員向他申訴被工會收取會費，他更質疑曹雨婷執掌工會金流不明，而同場的曹雨婷得知被指控後，也氣炸直呼：「請拿出證據來！」雙方同場口水戰不休。

78歲康凱2015年與小27歲的曹雨婷舉行婚宴，當時也是他梅開四度的大喜事，但這段姻緣卻在去年7月傳出情變，又被發現雙方竟未辦結婚登記，爾後工會理監事改選，曹雨婷從秘書長上位成為理事長，康凱被拉下台，兩邊又從情變演變成工會內鬨，康凱指控遭女方家暴兩次、被拿走500萬元台幣，去年9月辦理交接時到工會取個人物品，又被控對會務人員掐脖、揮拳，經台北地檢署偵辦，康凱被依傷害、恐嚇等公訴罪起訴，新仇舊恨鬧不停。

康凱出席中午餐會時，直指曹雨婷：「全部都是她在背後操作」，並稱官司會一直打下去，也不排除向對方提出誣告，接著又轟女方在他還任職工會理事長時，私拿他的印章執行業務。

曹雨婷得知被曾經的枕邊人指控後，媒體面前強忍暴怒情緒，強調收會費一事，全依照先前工會規範，任何指控都請拿出證據來，否則她會依法處理。

康凱出席演藝人員端午餐會，再度指控舊愛曹雨婷。(記者李政龍╱攝影)
康凱出席演藝人員端午餐會，再度指控舊愛曹雨婷。(記者李政龍╱攝影)

家暴 端午

上一則

珍妮佛被拋甩 緊繃7周累到一拐一拐

下一則

蔡依林杭州開唱 0偽裝出遊被讚女大生

延伸閱讀

WSJ：拜登雖有支持勞工政策 但川普能夠贏得工會選票

WSJ：拜登雖有支持勞工政策 但川普能夠贏得工會選票
費城市府員工 7/15起每周須實體辦公5天

費城市府員工 7/15起每周須實體辦公5天
申請聖地牙哥行政長未果 聖縣議員質疑遴選方式擬提告

申請聖地牙哥行政長未果 聖縣議員質疑遴選方式擬提告
抗議親巴處理不當 聖他克魯茲加大罷工

抗議親巴處理不當 聖他克魯茲加大罷工

熱門新聞

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

2024-05-16 22:34
珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

2024-05-16 21:40
楊丞琳出戰《歌手2024》表現不佳又再度成為話題。圖／擷自instagram

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

2024-05-18 11:55
郭富城近日工作滿檔。(取材自微博)

郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓

2024-05-19 21:32
楊冪在新劇中扮演狐族大當家。(取材自微博)

對決劇王「慶餘年2」 楊冪想靠「狐妖小紅娘」翻身？ 網友卻說…

2024-05-20 22:50
甄嬛傳紅了12年。（取材自微博）

「甄嬛傳」官宣團綜 觀眾為何對12年前的劇念念不忘？

2024-05-17 19:50

超人氣

更多 >
外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢
50歲後 你可能需要的3種補品

50歲後 你可能需要的3種補品
3個原因 剩飯加熱要小心

3個原因 剩飯加熱要小心
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒

72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒