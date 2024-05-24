康凱控人財兩失 開撕紅包場舊愛

現任演藝工會理事長曹雨婷。(記者李政龍╱攝影)

中華演藝總工會前理事長康凱（本名陳桓浩）日前才遭爆涉傷害、恐嚇等罪起訴，近日他出席關懷演藝人員端午 餐會，一見現場媒體，立刻針對工會現任理事長曹雨婷發表聲明：「演藝工會會員超過70歲以上都不用繳會費」，表明已有不少會員向他申訴被工會收取會費，他更質疑曹雨婷執掌工會金流不明，而同場的曹雨婷得知被指控後，也氣炸直呼：「請拿出證據來！」雙方同場口水戰不休。

78歲康凱2015年與小27歲的曹雨婷舉行婚宴，當時也是他梅開四度的大喜事，但這段姻緣卻在去年7月傳出情變，又被發現雙方竟未辦結婚登記，爾後工會理監事改選，曹雨婷從秘書長上位成為理事長，康凱被拉下台，兩邊又從情變演變成工會內鬨，康凱指控遭女方家暴 兩次、被拿走500萬元台幣，去年9月辦理交接時到工會取個人物品，又被控對會務人員掐脖、揮拳，經台北地檢署偵辦，康凱被依傷害、恐嚇等公訴罪起訴，新仇舊恨鬧不停。

康凱出席中午餐會時，直指曹雨婷：「全部都是她在背後操作」，並稱官司會一直打下去，也不排除向對方提出誣告，接著又轟女方在他還任職工會理事長時，私拿他的印章執行業務。