舒淇被擠到聳肩 日女星卡位遭除名

森星疑似被品牌除名，照片畫面被裁切。(取材自微博)

台灣知名女星舒淇日前受邀參加品牌活動，當天眾星雲集，包括好萊塢女星安海瑟薇(Anne Hathaway)也到場；但在眾女星合影時，日本 女星森星卻疑似刻意擠了過來，讓坐在一旁的舒淇有些無奈，只好「聳起肩膀」，畫面曝光後，「舒淇被擠到聳肩」登上熱搜，引起網友熱議。

綜合媒體報導，舒淇日前以品牌大使身分到羅馬出席時尚活動，身穿暗紅色禮服的舒淇坐在中國女星劉亦菲 與日本女星森星中間，現場攝影師狂拍，但可以看到，森星在合照時身體重心先是悄悄往左移，接著鬆開肩膀頂了坐在她左邊的舒淇，卡位成功，這突如其來的舉動，讓舒淇滿臉無奈，到最後只能雙肩聳起並將兩隻手交叉在腿上，整個人縮起來靠向後方。

隨後，當眾多女星到戶外準備跟寶格麗總裁合照時，森星直接卡位貼在總裁身旁，舒淇則被擠到最右邊，森星的舉動引來大批網友的謾罵聲，「舒淇是全球代言人，森星只是品牌大使」、「不爭不搶舒淇依然有今天的地位，人的位置不是擠來的」「左邊心機女是誰？快來人把她拖走」。

結果主辦方上傳活動照片時，依序PO出劉亦菲、舒淇個人獨照，以及兩人與安海瑟薇、印度 女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）及精品CEO吉恩克里斯托夫巴賓（Jean-Christophe Babin）的合照，相關版面和貼文都沒有森星，就連大合照中也只剩下一部分手臂畫面，形同被除名。