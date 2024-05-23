66歲蔡琴被誤傳「死了3次」 她自嘲：代表我很健康

蔡琴先前遭好友陳文茜爆料得怪病，一度引發粉絲擔憂。(本報資料照片)

66歲歌后蔡琴近期不斷被亂傳死訊，甚至被好友陳文茜爆料罹「怪病」，她證實有一陣子常感到耳悶、暈眩，覺得聲音很遠，後來更出現高頻跟低頻的雜音，所幸目前病況維持得宜，先前她被誤傳「死了3次」，蔡琴幽默自嘲：「沒關係啦，可能壞的傳聞越多我越健康。」

蔡琴接受港媒專訪，還原事發經過，其實生病的不是她，而是她的好友，也說「誰都會生病啊，像我也會鼻涕倒流」。也喊冤自己被亂寫，也說「大家都把我寫得太恐怖了，死了3次」，而後來因為照常工作，也讓謠言不攻自破。

蔡琴透露，現在身上的「小毛病」如鼻子敏感等，都是因唱歌工作導致。她表示演唱時為了讓台上燈光更好看，工作人員都會噴煙，然而她吸到這類物質就會打噴嚏。

蔡琴也聊到疫情 期間整個娛樂圈陷入寒冬，團隊和她都沒有工作，沒錢生活，媽媽很擔心，蔡琴想起這件事情，也暖心的透露自己當時就對媽媽說，「妳永遠不要擔心，我會照顧妳，妳不會沒有飯吃」。

蔡琴和陳文茜是多年知己，2022年蔡琴開唱，虧好友陳文茜「不承認是老女人」，陳文茜則發文「回敬」，透露蔡琴在準備演唱會前突然罹患怪病。

蔡琴經紀人證實，指蔡琴去看「平衡神經科」，終於能針對暈眩及耳鳴做治療，神經科醫生還告訴蔡琴，這病如果拖著不管，最嚴重會耳中風 。