生日當天女友逝世 「星光二班」賴銘偉感情埋葬4年

賴銘偉(左)開演唱會，鄭怡來為他加油打氣。(記者李政龍／攝影)

台灣選秀節目「星光二班」冠軍賴銘偉為出道17年的首場演唱會舉辦媒體餐敘，外界好奇這4年的感情世界為何空白？他突然靜默，緩緩吐出：「她走了，而且是在我生日當天離開的，所以這4年，我幾乎沒有過生日」。

賴銘偉隱忍多時，才道出這個埋藏心中的傷痛，一度差點哽咽。一旁的嘉賓鄭怡忍不住安慰他，賴銘偉說：「其實這幾年我盡量不去想這件事，加上自己真的也很忙，實在沒有太多時間去想，就讓她放在心裡的一個角落吧」。

交往9年的女友離去，是否就此抱定終身不娶？賴銘偉話沒說死：「其實我對感情的態度不是一定要結婚，或是要有一個結果及生育機會。這次演唱會我的高中同學也包了不少票，很多都會帶小孩來聽演唱會，有時候看他們已在為家庭負責，或分享生活，我滿羨慕的。但或許是我沒有結婚，所以他們都覺得我好像都沒變。」

這4年還有夢見她嗎？賴銘偉點頭：「有啊，她看起來很開心，但也有人說離開的人若是常夢見，代表她過得不好，所以我盡量不去想，倘若覺得自己不夠好，我就會去想一些她以前曾經鼓勵我的話。」

因女友生前常來聽他的演唱，賴銘偉表示，自己的演唱會也會幫她保留一個位置，「我也有留一張她以前坐在觀眾席的照片，希望屆時她可以一起分享」。而女友離開前是否曾有遺願未了？他的表情略顯激動：「因為當時我正在拍戲，直到她離開時我都還來不及見她最後一面。」