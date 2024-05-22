「江蕙製作人」跨行拍戲 被翻白眼、欠酬勞嚇到退出

羅文聰參加松山慈惠堂在台北小巨蛋舉辦的「2024台北母娘文化季」音樂會，在台上高歌。(取材自臉書)

有「台語歌壇小教父」之稱的羅文聰，曾寫紅江蕙「傷心酒店」、施文彬「愛愈深心愈凝」等台語歌，其實他也有段當演員的悲慘歷史，曾拍過3檔戲的他，最慘的時候一毛錢也沒領到甚至拍的片段全數作廢，讓他覺得嚴重水土不服，毅然決然退出戲劇圈。

羅文聰堪稱創作才子，他寫的「傷心酒店」至今仍是KTV必點歌曲，也當過江蕙、洪榮宏、蔡琴等天王天后專輯製作人。近年更擔任電視歌唱選秀節目評審，指導出許富凱、曹雅雯等新生代歌手，不過他曾誤入戲劇圈，當年曾和陳亞蘭合作，與韓瑜、汪東城等人成同門師兄妹，在陳亞蘭的引薦下，拍過大愛劇場及公視戲劇等3檔戲，但最終選擇退出，回歸歌唱正業。

提到在戲劇圈水土不服的經歷，羅文聰話匣子一開舉證歷歷，他說：「以前拍大愛台的戲都是單機作業，常常等一天都沒有拍到我，等於當天就沒有收入，或是去到現場問梳化人員這樣妝可以嗎？結果還被翻白眼，後來是陳亞蘭告訴我，應該要買涼(飲料)的過去，之後才好很多。」

羅文聰拍過3檔戲劇但最後水土不服還是乖乖唱歌。(記者楊起鳳／攝影)

但壓倒他最後一根稻草的是，他後來接了一部公視的戲劇，戲分很多，演一位日據時代的作曲家，男女主角是尹昭德與李淑楨，他還特別開車到桃園拍，沒想到拍了6集之後遭到公司全部推翻，認為該劇沒有符合史實，最後全部腰斬停拍，製作費也跳票，他演了6集等於做白工完全沒有酬勞。他說：「那時候我跟陳亞蘭說原來演員是這種待遇？才知道電視劇是有播才算錢。」

在戲劇圈初試啼聲就碰壁，讓他決心返回歌唱圈。他說當初會想跨足戲劇圈是因為唱片圈走下坡才想斜槓，他雖然寫了很多夯歌但版權多屬於唱片公司，才想到戲劇圈試試水溫，沒想到鍛羽而歸。他後來當評審也專心教唱歌，疫情 期間最高紀錄有500位學生，相當熱門。