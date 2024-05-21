歐漢聲藏女友挺肚 師父胡瓜被瞞鼓裡：我去問他

歐漢聲有喜，師父胡瓜完全不知情。(本報資料照片)

歐漢聲單身兩年餘，被周刊拍到和長髮女子一起出遊，女方挺著孕肚，最近和他合作密切的師父胡瓜聽聞表示，「我們工作時會聊一些小孩的教育問題，但他沒告訴我交了新女友，我等一下就打電話問他」。而據「三立新聞」報導，歐漢聲經紀人已幫認愛，兩人交往一年，肚子裡的寶寶是女孩。

歐弟和前妻鄭雲燦離婚後，一個人單身帶兩個女兒，年初和胡瓜一起聚餐時透露，「當單親爸爸很辛苦，角色得換來換去，有時嚴格、有時溫柔，尤其兩個都女兒，有時想要我教她們玩騎車、滑板或直排輪，我稍嚴肅一點，她們就哭了，覺得爸爸好兇」。

歐漢聲今年44歲，前妻鄭雲燦是大陸人，後來跟陳昊森交往，他當時抱以祝福，但鄭、陳去年傳出分手，而歐漢聲空窗不到兩年，還想不想再婚？他說，工作圈太小，很難遇到不錯的女生，「我每天接送女兒上課、下課，在學校遇到漂亮單親媽媽比較多，我是少數的爸爸，負責帥帥出現，親切問小孩『今天學得如何啦？』，以後我肯定還會談戀愛，至於對方是要大陸或台灣？我沒有設限」。

當時他說戀愛還是要談的，其實照時間推算，已跟現任女友交往，而今女友肚裡的寶寶是女孩，加上原來的兩個，等於有3個女兒。外界都抱以祝福。