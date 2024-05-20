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甩假唱疑雲 五月天八度空降北京鳥巢

記者林士傑／綜合報導
五月天阿信(右)牽著陳綺貞的手，全場興奮尖叫。（圖／相信音樂提供）
五月天阿信(右)牽著陳綺貞的手，全場興奮尖叫。（圖／相信音樂提供）

台灣天團五月天甩假唱疑雲，八度空降北京鳥巢，日前展開一連10場的「回到那一天」25周年巡演，驚喜邀來陳綺貞助陣，彼此約好下次合體要唱新歌，最後決定由猜拳輸的陳綺貞負責創作。

五月天阿信事前爆雷，稱10場演出會隱藏10套巡演不同的彩蛋。日前和陳綺貞合唱「突然好想你」、「旅行的意義」，阿信直言有那麼一瞬間，以為自己來到陳綺貞演唱會，怪獸、瑪莎接著一搭一唱「暖場完能把場子交給綺貞老師」、「我們只是暖場久一點」，逗樂台下觀眾。

他們甩開假唱疑雲，橫跨三周在鳥巢連唱10場，10萬張門票全數售罄，主唱阿信感性說：「一路有你，始終有你，常說把鳥巢屋頂掀翻，但鳥巢沒屋頂，就讓我們的聲音透過鳥巢天空傳到全世界。」

有趣的是觀眾發文提到石頭、怪獸、冠佑跟瑪莎同樣是黑白色系紳士打扮，造型像是伴郎，讓穿著風衣的五月天阿信和著洋裝登台的陳綺貞如甜蜜新人，尤其阿信牽起女神陳綺貞的手前，還緊張地擦汗、吐舌，空氣洋溢甜蜜滋味。

這次是五月天八度站上鳥巢，阿信說：「這並不是怪獸，瑪莎，石頭，冠佑，阿信有多棒，而是在風風雨雨中，而是你們陪伴五月天，加入五月天永遠不會太遲！」他們對粉絲有著滿滿感謝，阿信表示：「我只知道一件事情，就是你們很支持五月天，對我們充滿了很多的愛，我只想把更多的愛還給在場的每一位，謝謝你們。」

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