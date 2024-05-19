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蘇晏霈「我的婆婆怎麼那麼可愛2」爆乳登場 成布料最少擔當

記者楊起鳳／綜合報導
蘇晏霈大膽爆乳。（圖／MyVideo提供）
蘇晏霈大膽爆乳。（圖／MyVideo提供）

台灣電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛2」主演要員張書偉、邱凱偉、王少偉與蘇晏霈接受專訪，眾人拍攝兩季已培養出好默契，被問到在場誰最盧、最煩跟最會NG，全員毫不猶豫指向王少偉，他也自招，「我很常脫稿演出，不按牌理出牌，就會造成大家一錄再錄。」

他舉例一場鍾欣凌生病躺在醫院的戲，「發貴」（張書偉飾演）最早到現場，卻因為緊張而結巴，王少偉笑著回憶拍攝幕後，「那時候還沒開始拍，我私底下就冒出一句說：『等到你說完，我媽都走了。』講完讓全場大笑，連媽媽躺在病床上都在偷笑！」

飾演餅舖員工的張書偉、蘇家大兒子邱凱偉、二兒子王少偉與女兒蘇晏霈接受MyVideo專訪，王少偉被選為片場「最煩」，他辯解是角色「蘇秉孝」個性使然，但蘇晏霈先是爆料他超聒噪，邱凱偉也還原拍攝現場模仿王少偉說，「他每天一到現場就開始問，早餐咧早餐咧，吃完一個再問還有沒有。」

而問到誰最會笑場，除了大家都公認的鍾欣凌之外，王少偉則選擇邱凱偉，但想要解釋原因卻間接承認自己狂NG，「因為Darren（邱凱偉）他常常害我，有時候鏡頭在拍我，沒有帶到他，他就在我後面憋笑，你聽到有人笑也一定會笑啊，所以我一天到晚被他害！」

「我的婆婆怎麼那麼可愛2」繼續揭開蘇家一家人有笑有淚的生活日常，但角色比起「可愛」，蘇晏霈覺得第二季大家是變「可惡」了，她直指「大哥」邱凱偉飾演的「蘇秉忠」就是那個可惡之人，「他犯了全天下男人會犯的錯！」沒想到旁邊的張書偉自爆，「可是我也犯了欸！」但透露不是大家以為的那種錯誤。

蘇晏霈首集就穿著爆乳低胸洋裝登場，她表示在這一季是「布料最少擔當」，也微劇透即將糾結於「有錢的老男人」與「沒錢的小鮮肉」之間，然而問她現實生活中會選哪一個？還在皺眉思索的她被邱凱偉打斷，「她應該兩個都會選」。

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