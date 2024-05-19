杜德偉出道40年首攻蛋 用科技完成三代跨時空合唱

杜德偉(右)牽著兒子AJ上台，用科技完成三代合唱。（記者沈昱嘉／攝影）

為舞台而生，既有赤子之心的天真，又有幽默帶著性感的教養，帥和可愛同時用在他身上毫不衝突，港星杜德偉出道40年首度在台灣小巨蛋辦演唱會，是給自己和歌迷的交代，巧合的是這天也是父親忌辰，他牽著兒子AJ上台，用科技完成三代合唱，他既是父，也是子，原來隨著時間消逝，爸爸會一點一滴回到自己身上，發現「最後原來自己就是爸爸」。

62歲的他跳起舞來有些喘，自嘲：「我雖然看起來保養得很好，其實我是老人家來的，我盡量不會超過10點鐘睡覺。」當年他演藝事業重心放在台灣，前衛、時尚是他的象徵，一首「鍾愛一生」為人所熟知。回想當初，杜德偉滿滿感激：「雖然大家都說我是R&B鼻祖，但台灣成就了我的音樂，我要藉由這場演唱會感謝台灣給我的厚愛。」他數度想落淚，笑說怎麼來到這裡一直有想哭的感覺，「果然小巨蛋磁場不一樣」。

父子倆曾合唱英文經典老歌「Wonderful World」，這次為了能在舞台上重現爸爸的聲音，他透過滾石唱片拿到當年音樂的分軌，完成跨時空對唱。他提到，所有台灣的朋友都會叫他爸「杜爸爸」，最近他聽到兒子同學的家長喊他「杜爸爸」，那一瞬間，他就明白了。兒子臨危受命毫不怯場，杜德偉送他下去時笑說：「你可以去吃洪瑞珍三明治了！」

相隔30年重返台北開唱，杜德偉誠意滿滿，「愛你愛得不尋常」、「痴痴的等」、「把你藏起來」、「Kiss」和「Wonderful World」是台北場獨有，他透露：「印象中這些歌都至少10年沒有表演過，特別選出來唱給台北場的歌迷聽。」