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杜德偉嗨唱真脫了 穿極短熱褲 重要部位「現形」

記者梅衍儂／即時報導
杜德偉又唱又跳，相當賣力。（記者沈昱嘉／攝影）
杜德偉又唱又跳，相當賣力。（記者沈昱嘉／攝影）

杜德偉相隔30年在台開唱，首度攻蛋吸引滿場1.1萬歌迷，唱到招牌嗨曲「脫掉」時，舞者扯碎他長褲，他穿著極短熱褲，重要部位現形，讓現場粉絲尖叫翻天。

他金曲連發，「天真」、「情人」、「鍾愛一生」、「不走」，感性說：「好久不見，我行走江湖那麼多年，我真的要說我很緊張，因為我要見你們。我先『脫掉』耳機跟你們聊個天。」他表示歌迷的歡呼聲聽起來有點熟悉又有點陌生，因為這聲音他真的很多年沒有聽到，回想1993年連台北小巨蛋都還沒誕生，他在台北市立體育場舉辦人生第一場演唱會，他笑問現場有人當時也在嗎，不少歌迷歡呼答在，他笑說：「那表示你們已經有點…年資了，不是年紀喔！」表示沒有想過在台灣的第2場演唱會竟要等30年，直呼時間過太快。

台灣是他發跡之處，這次開唱當然獨寵台灣粉絲，從曲目、舞台、造型、內容都加入專屬台北場獨家的驚喜送給歌迷，「愛你愛得不尋常」、「痴痴的等」、「把你藏起來」、「Kiss」和「Wonderfulworld」是台北場獨有，他透露：「印象中這些歌都至少10年沒有表演過，特別選出來唱給台北場的歌迷聽。」

仍有許多「遺珠」未能盡唱，他表示：「沒有唱到的歌單其實都足夠開另一場演唱會，雖然有遺憾，但也有盼望，期待下一次能有機會再來台北小巨蛋再唱一場。」為了台北場量身打造互動式T字舞台，搭配4套時尚秀服穿梭驚豔全場，其中2是台北場訂製。

唱「脫掉」時，舞者扯下他長褲，他大秀性感壯腿，透露當年因為這首歌在台灣大紅而讓他成為往後表演場合的經典曲目，為了不負台北場歌迷盼望，包括自己跟舞者的造型都是特地為台北場而全新設計，「就是希望能為2024年新版『脫掉』來耳目一新的視覺震撼！」。

杜德偉首攻小巨蛋。（記者沈昱嘉／攝影）
杜德偉首攻小巨蛋。（記者沈昱嘉／攝影）
杜德偉唱到「脫掉」露出底褲。（記者沈昱嘉／攝影）
杜德偉唱到「脫掉」露出底褲。（記者沈昱嘉／攝影）

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