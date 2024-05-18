杜德偉嗨唱真脫了 穿極短熱褲 重要部位「現形」

杜德偉又唱又跳，相當賣力。（記者沈昱嘉／攝影）

杜德偉相隔30年在台開唱，首度攻蛋吸引滿場1.1萬歌迷，唱到招牌嗨曲「脫掉」時，舞者扯碎他長褲，他穿著極短熱褲，重要部位現形，讓現場粉絲尖叫翻天。

他金曲連發，「天真」、「情人」、「鍾愛一生」、「不走」，感性說：「好久不見，我行走江湖那麼多年，我真的要說我很緊張，因為我要見你們。我先『脫掉』耳機跟你們聊個天。」他表示歌迷的歡呼聲聽起來有點熟悉又有點陌生，因為這聲音他真的很多年沒有聽到，回想1993年連台北小巨蛋都還沒誕生，他在台北市立體育場舉辦人生第一場演唱會，他笑問現場有人當時也在嗎，不少歌迷歡呼答在，他笑說：「那表示你們已經有點…年資了，不是年紀喔！」表示沒有想過在台灣的第2場演唱會竟要等30年，直呼時間過太快。

台灣是他發跡之處，這次開唱當然獨寵台灣粉絲，從曲目、舞台、造型、內容都加入專屬台北場獨家的驚喜送給歌迷，「愛你愛得不尋常」、「痴痴的等」、「把你藏起來」、「Kiss」和「Wonderfulworld」是台北場獨有，他透露：「印象中這些歌都至少10年沒有表演過，特別選出來唱給台北場的歌迷聽。」

仍有許多「遺珠」未能盡唱，他表示：「沒有唱到的歌單其實都足夠開另一場演唱會，雖然有遺憾，但也有盼望，期待下一次能有機會再來台北小巨蛋再唱一場。」為了台北場量身打造互動式T字舞台，搭配4套時尚秀服穿梭驚豔全場，其中2是台北場訂製。