潘瑋柏罕見動怒 「有些人腦子有問題」

潘瑋柏開唱前一晚突在社群發飆，讓粉絲相當擔心。（取材自微博）

43歲台灣男歌手潘瑋柏18日在大陸南昌舉辦「狂愛」巡迴演唱會，17日無預警於IG限動寫下「有些人真的腦子有點問題，以後別怪我不客氣了」，好脾氣的他突然發文「警告」，引人猜測，而11分鐘後他又寫下「很好笑嗎？你很幽默嗎」，似乎有人惹怒他，不過沒多久他便將動態刪除，未再吐露為何事動怒。

不過潘瑋柏罕見公開動怒的發文已被截圖並分享到網上，粉絲則到他最近的貼文下留言支持他，表示：「雖不知道快拍（限時動態）在說什麼，但用點讚支持你。」事實上，潘瑋柏一直以來都以好脾氣為人熟知，如今大動肝火也讓許多網友紛紛關心，有人猜測他可能是看到了一些攻擊性的評論。

噓！星聞報導，潘瑋柏近日在大陸開唱，歌迷流出的照片中他的脖子和下巴聯成一線，被揶揄發福崩壞，網笑「應該改名叫『潘瑋厚』」，本來就是易胖體質的潘帥，先前在演唱會上幽默自嘲：「都是角度不好，大家上傳照片要記得幫我修圖。」他還幽默分享「潘瑋厚的一天」短片，影片中不斷問工作人員：「厚嗎？」讓人會心一笑，隨後又加碼曬出兩張帥 氣近照，提到：「不用相信你眼睛看到的」。面對被指發胖，展現其高EQ應對方式。而17日罕見連發文動怒，讓人憂心：怎麼了？

潘瑋柏2020年無預警宣布與有「中國最美空姐」稱號的宣雲（Luna）結婚，去年11月在峇里島補辦婚禮。