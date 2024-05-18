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大S遭黃子佼控吸毒 「真相終大白」

記者李姿瑩／綜合報導
大S被黃子佼指控吸毒。（取材自微博）
大S被黃子佼指控吸毒。（取材自微博）

台灣藝人黃子佼去年在直播中指控，大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）、范曉萱、具俊曄、阿雅（柳翰雅）及周俊偉等六人，涉犯施用毒品罪。台北地檢署採集頭髮及尿液後，發現大S、小S檢驗反應與就醫服藥成分相符，難認有非法施用毒品情形。台北地檢署調查後，因無具體犯罪事實，全案簽結。

對此，大S經紀人表示：「感謝檢方還我們清白！事實證明並不存在濫用藥物違法行為。」其實先前具俊曄也曾發聲，他們的毛髮和尿液早就經過精密檢驗，相關數據都沒問題，相信公道自在人心。

中央社報導，黃子佼去年指控大S、小S吸毒，「被週刊拍到也不認，（藝人）阿雅、范曉萱、周俊偉全部逃過」。他與小S交往期間，大S也和藝人具俊曄在一起，一行人在韓國玩時，他在當地飯店遭強迫吸毒。

北檢調查，大S等六人遭控施用毒品搖頭丸部分，檢方採集大S、小S、范曉萱頭髮、尿液及具俊曄尿液檢體送驗，三名女子檢出部分毒藥物反應（具俊曄則無），但與三名女子提出的診斷證明、處方與門診紀錄等所服用藥物成分相符，難認四人有非法施用毒品。

檢方指出，柳翰雅（阿雅）、周俊偉長期在境外，且黃子佼證稱未曾看過兩人施用毒品，無從認定兩人有施用搖頭丸之嫌。

另外，黃子佼指具俊曄等在韓國某飯店以強暴方式餵食搖頭丸，檢方認為黃子佼無法具體陳述犯罪時間、地點與情節等，且案發地點在國外難調查，黃子佼又無追訴意願，如果確實發生於2000年間，已超過20年追訴權時效，予以簽結。

大S 黃子佼 具俊曄

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