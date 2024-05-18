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張艾嘉坎城同框是枝裕和 喝珍珠奶茶

記者陳建嘉／綜合報導
曾獲坎城金棕櫚獎的名導是枝裕和(左)與金馬影后張艾嘉在坎城相見並享用珍珠奶茶。（圖／金馬執委會提供）
曾獲坎城金棕櫚獎的名導是枝裕和(左)與金馬影后張艾嘉在坎城相見並享用珍珠奶茶。（圖／金馬執委會提供）

「金馬前進坎城」16日在坎城電影市場展上舉辦國際發布會和交流茶會，五部甫完成或尚在後製中的台灣電影也首度曝光精采片段，包括張艾嘉與吳慷仁、九把刀、柯震東以及陳柏霖皆現身發布會，日本名導是枝裕和與影帝池松壯亮還特別前來問候台灣影人，並與張艾嘉一起喝珍珠奶茶，氣氛相當融洽。

九把刀與柯震東合作動作喜劇「功夫」首度踏上坎城，合作多年的兩人默契十足。九把刀笑稱自己從來不打算挑戰困難的事，沒想到這次拍「功夫」真的遇到不少困難，多次合作也一直被九把刀虧的柯震東，則說自己先前才剛執導電影，回歸當演員後感覺相當快樂。

張艾嘉(右)身兼「女兒的女兒」監製與主演，盛讚導演黃熙的劇本美麗又動人。（圖／金...
張艾嘉(右)身兼「女兒的女兒」監製與主演，盛讚導演黃熙的劇本美麗又動人。（圖／金馬執委會提供）

張艾嘉與年輕導演黃熙合作新片「女兒的女兒」，笑說是五年前侯孝賢導演牽線才促成這段良緣，她也必須感謝侯孝賢，因為這不僅是一個美麗又動人的故事，也是一個女演員非常期待的角色，張艾嘉感性地說，人生中最糾結的情感不在於工作或婚姻，而是父母，有時候母親可以難搞到令人抓狂但你還是無法不愛她；這回詮釋的角色夾在瘋狂母親與叛逆女兒中間，確實不容易拍攝，雖然花費五年的時間，但她很高興和黃熙一起完成。

吳慷仁在「破浪男女」有許多激情演出，即便近期片約超滿，也要特別向劇組告假前來坎城宣傳，香港男星柯煒林則在片中有大膽另類的造型，只因為經常要穿著黑色膠衣，只露出眼睛，角色需要很好的體力、保持身材，還以為在拍超級英雄電影。女演員的挑戰也沒少，梁湘華的角色負責陸地和空中部分，和柯煒林同樣需要體力活，劉主平則是直接下水拍攝，展現美人魚般的優美姿態，追求愛的同時也遇見吳慷仁所飾演的「海王」一角。

九把刀(中)與監製盧維君(右)帶著「功夫」踏上坎城，柯震東(左一)承認做演員最開...
九把刀(中)與監製盧維君(右)帶著「功夫」踏上坎城，柯震東(左一)承認做演員最開心。（圖／金馬執委會提供）

徐漢強導演的「鬼才之道」，以充滿創意的陰間喜劇博取不少關注。主演的陳柏霖和他有多年交情，卻是第一次正式合作。兩人現場以流利英文互相打趣，徐漢強描述了他怎麼在看恐怖片的過程中，對於鬼必須靠「嚇人」層級來衡量「業績」的宿命感到荒謬又悲傷，於是請陳柏霖飾演一個發誓要打造出「陰間碧昂絲」的猛鬼經紀人。陳柏霖笑稱導演保證這是「masterpiece 」才接演本片，也深信這部喜劇會讓大家看了深有共鳴。

「大濛」導演陳玉勳笑稱要在離家這麼遠的地方和大家介紹新作，心情非常緊張，但有優秀的主演柯煒林同在，相信一切都會順利。柯煒林在「大濛」展現不同「破浪男女」的演出，柯煒林謙虛地表示很榮幸可以參與兩部精彩作品，他相信電影不僅能反映歷史，把故事傳達給觀眾之餘也能深有所獲，並理解不同時代環境下的艱難決定。而這次能加入「大濛」演出，讓柯煒林既興奮也有點緊張，做了不少功課研究1950年代的台灣狀態，希望大家能喜歡他的表現。

吳慷仁(右起)、劉主平、梁湘華、柯煒林主演「破浪男女」激情尺度吸睛。（圖／金馬執...
吳慷仁(右起)、劉主平、梁湘華、柯煒林主演「破浪男女」激情尺度吸睛。（圖／金馬執委會提供）

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