阮經天搶影帝 「周處」北影13項提名最大贏家

阮經天在「周處除三害」的火爆演出獲得評審一致肯定。（圖／一種態度電影公司提供）

第26屆台北電影獎15日由陳妤、黃冠智公布入圍 名單。本屆入圍最大贏家是「周處除三害」，共計13項，阮經天則以「周處除三害」角逐影帝。

劉俊謙以「小曉」入圍男配角，但他正要出席坎城影展 ，一下機得知喜訊直呼不敢置信，經紀人也代為轉達，「因為還在他拍攝『寒戰』，所以最後能不能來要看電影的行程了」。

李銘忠則以「（真）新的一天」、「少男少女」雙料入圍男配角，他提到公布入圍名單當天是5月15日，515也是他家的門牌號碼，「能與這些好朋友一起入圍，是非常高興的事情」。

「周處除三害」是本屆入圍最大贏家是，共計13項，其次則是「老狐狸」10項與「BIG」8項。「周處除三害」入圍最佳編劇，去年雖傳出另一台灣導演指控黃精甫抄他劇本，台北電影節總監李亞梅表示：「有特別跟評審提出這項爭議，評審說因為還在進行中（司法程序）、我們也不是法官，就照劇本本身去評。」

許光漢 、清原果耶主演「青春18×2 通往有你的旅程」雖然評價、票房皆不俗，不過李亞梅提到該片這次僅報行銷獎項，並未報名電影主要獎項，「實際原因我們也不太清楚」。