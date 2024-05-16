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戲分少未入圍北影？ 「老狐狸」陳慕義爆氣開砲

記者黃保慧／綜合報導
陳慕義對於未入圍原因無法接受，在臉書爆氣開罵。(取材自臉書)
陳慕義對於未入圍原因無法接受，在臉書爆氣開罵。(取材自臉書)

第26屆台北電影節近日公布入圍名單，「老狐狸」風光入圍10項大獎，但幾家歡樂幾家愁，去年在金馬60奪下「最佳男配角」的陳慕義成了遺珠，北影總監李亞梅解釋原因，因陳慕義在北影改報男主角，戲分太少吃虧，所以無緣角逐。豈料，陳慕義對於未入圍原因無法接受，在臉書爆氣開罵，更強調北影頒獎典禮他會到現場，讓北影更有包容性和視野。

陳慕義在臉書發出一張困惑表情的自拍，寫下長文：「北影總監李亞梅說老狐狸劇組報名陳慕義男主角因戲分不足有些吃虧是本屆2024男主角遺珠。Ｘ的哩！我讀過書好不好，戲分是指演員在戲劇/電影中扮演的角色其重要性與參與的程度，亦即演員在作品中角色的分量，不要跟我說你們拿著碼表計時每個演員演出的秒數，以此計其分量。」他還拿「教父」中馬龍白蘭度來譬喻，「如李亞梅所指的戲分，不如艾爾帕西諾的多，馬龍白蘭度提名男主角並得獎。」

接下來他更直接揣測放話，「北影就直接說『中國都在討論你陳慕義，不讓老狐狸進中國院線，不要再來害北影了，演戲就演戲搞什麼台獨，你自己從金馬之後沒戲約，有戲也變沒戲，我們沒惹你，你也不要來惹我們這些只做純藝術的人』，放心，我會堅持台灣作為一個國家的獨立性，絕不容外國干預我們的言論和創作的自由，北影頒獎典禮我會去，讓北影更有包容性和視野。」

陳慕義發文後，在凌晨再度貼文，哪一天有一個劇本像「東京大審判」、「紐倫堡大審判」這類的，他就會去演殺戮和仇恨那個角色，「不是我知道要怎麼去揮刀開槍，是我在想，究竟是有誰，那麼多人想把台灣弄沉下去？」表明演戲很簡單，因為什麼都不用負責。

對此台北電影節回應：「台北電影獎評審在會議過程中，只針對演員的表演討論，無涉其他。台北電影節尊重評審委員的專業決定。」

其實這次的北影入圍名單一開出就有一些爭議，陳慕義被北影總監李亞梅提及因在男主項目戲分不足而無緣角逐，而男配角獎項中，「周處除三害」的大反派袁富華被以戲分不足為由，錯失角逐男配角獎項，以上評審原因，讓在「周處除三害」飾演陳以文助手、戲分更少的曾珮瑜，沒有報名北影卻被評審主動拉進入圍「最佳女配角」名單顯得更意外。

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